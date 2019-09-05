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05.09.2019 23:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбуржье прибыли 36 новых машин "Скорой помощи"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Автопарк учреждений экстренной медицины Оренбургской области получил весомое пополнение. По распоряжению Правительства РФ в регион прибыли 36 новых машин "Скорой помощи".
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Церемония передачи современного автотранспорта руководству клиник региона проходила в областном центре у горбольницы имени Пирогова. Новая техника поступила в распоряжение станций "Скорой помощи" Оренбурга и Орска, больниц скорой помощи Бузулука и Новотроицка, горбольниц Ясного, Абдулино, Бугуруслана, Соль-Илецка, а также Адамовской, Акбулакской, Беляевской, Илекской, Красногвардейской, Курманаевской, Матвеевской, Новосергиевской, Новоорской, Переволоцкой, Пономаревской, Оренбургской районных больниц.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
В Оренбурге завершили реконструкцию поликлиники областной больницы

- Расстояния у нас большие. Без хорошей современной техники не обойтись - тем более, когда речь идет о здоровье, а зачастую, и о жизни пациента, - подчеркнул врио губернатора региона Денис Паслер. - Правительство Российской Федерации откликнулось на нашу просьбу, и сегодня мы сделали очередной шаг в планомерной работе по укреплению службы экстренной медицины. Партия новых автомобилей позволит обновить региональный автопарк скорой помощи на десять процентов. Это повысит эффективность скорой и неотложной помощи жителям области.

Следует отметить, что своевременность прибытия бригад "Скорой помощи" к месту вызовов за первое полугодие 2019-го в Оренбуржье составила 96,6 процента. Это девятое место среди 85 регионов РФ. Учитывая масштабы территории области, это высокий показатель.

Справка "РГ"

В Оренбургской области действуют три станции и 37 отделений скорой медицинской помощи (СМП). Ежедневно на линии работает 221 бригада СМП: из них 43 врачебных общепрофильных, 172 фельдшерских, 6 специализированных, которые круглосуточно оказывают экстренную и неотложную медпомощь населению области общей численностью 1,997 миллиона человек. В штате службы - 214 врачей и 1 370 средних медработников. Бригадами СМП за I полугодие 2019 год выполнено 363 805 вызовов, из них 66 508 - к детям, 82 916 пациентов доставлены на госпитализацию в стационары. Автопарк службы насчитывает 365 автомобилей. В 2016 году СМП Оренбургской области получила 102 новых машины, в 2017-м - 16, в 2018-м - 22.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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