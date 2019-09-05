В Самарской области усилили работу по улучшению инвестиционного климата

В правительстве Самарской области состоялось совещание, на котором представители власти и бизнеса разрабатывали стратегию по достижению лучших результатов Национального рейтинга инвестиционного климата.

Напомним, по итогам Национального рейтинга 2019 года Самарская область поднялась на 24 позиции и вошла в десятку регионов с лучшей динамикой. Рейтинг с 2014 года составляет федеральное Агентство стратегических инициатив на основе опроса предпринимателей. Он отражает инвестиционный климат в регионах. Эксперты оценивают, насколько в субъекте благоприятны условия для ведения бизнеса. Кроме того, ключевые показатели рейтинга тесно взаимосвязаны с реализацией федеральных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", которые отражают состояние делового климата и взаимодействие представителей бизнеса с органами местного самоуправления.

По итогам рейтинга 2019 года Самарская область продемонстрировала лучшие результаты в блоке "Институты для бизнеса". По показателям "Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса" и "Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса" область вошла в группу А, то есть в высшую категорию. Это результат системной работы по улучшению инвестклимата в регионе и перезагрузки институтов поддержки бизнеса (в том числе Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, функционирующего в режиме "одного окна" для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти). Эту работу курирует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

- Задача повышения уровня инвестиционной привлекательности Самарской области, без преувеличения, является первоочередной, - отметил и.о председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. - Мы уделяем этому очень много внимания. Те позиции, которые сегодня занимает регион в Национальном рейтинге, нас не устраивают, несмотря на то, что он показал одну из самых высоких динамик в стране. Мы должны находиться в десятке, а еще лучше в тройке регионов страны. Именно такую задачу перед нами ставит губернатор Самарской области, поэтому мы совместно с общественными организациями, которые представляют интересы предпринимателей, инвесторами, которые уже прошли определенный путь по получению разрешений на строительство, выявляем факторы, которые все-таки еще до сих пор препятствуют повышению инвестиционной активности, сдерживают принятие решений об инвестировании в экономику региона, и намечаем меры по устранению этих факторов.

Улучшение позиций региона в последнем рейтинге было обеспечено по 34 показателям. В то же время по десяти пунктам произошел спад. Наибольший - по показателю "Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство". В ходе совещания Виктор Кудряшов поручил министру строительства региона создать сервис сопровождения инвесторов, с помощью которого они смогут получать консультации и другую поддержку. По словам и.о. председателя регионального правительства, системная работа дает колоссальный результат: в прошлом году рост предпринимательских (коммерческих) инвестиций в экономику региона составил 9,3 процента - это самая высокая за последние пять лет динамика.

- Это говорит о том, что инвесторы видят достаточно комфортный климат в нашем регионе, что у их вложений есть перспективы, - отметил Виктор Кудряшов. - Что регион не только готов помогать в реализации инвестиционных планов, оказывать господдержку, но и защищать инвестиции, делать их более безопасными для инвесторов. Мы здесь не достигли идеала, поэтому проводим такие совещания буквально в еженедельном режиме. Мы хотим вникнуть в суть проблем.