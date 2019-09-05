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05.09.2019 17:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8

Текст: Анна Шепелева

Члены экипажа военного вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку и загорелся под Саратовом, получили травмы и ссадины. Сообщил "РГ" зампредседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

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В вертолете Минобороны РФ летел экипаж из трех человек. После аварии все члены экипажа покинули судно сами, без посторонней помощи, уточнил Бусаргин. Находившиеся в вертолете получили ушибы и травмы, сейчас их осматривают врачи. Все трое на ногах, передвигают сами. Ожогов у экипажа нет, заверил Роман Бусаргин.

По предварительной версии, причиной аварии вертолета Ми-8 стало разрушение одной из стоек шасси, сообщило Минобороны РФ.

Напомним, сегодня у поселка Соколовый в Саратовской области вертолет совершил жесткую посадку, после чего загорелся. На тушение выезжали три машины МЧС по региону.

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