В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8

Члены экипажа военного вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку и загорелся под Саратовом, получили травмы и ссадины. Сообщил "РГ" зампредседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

В вертолете Минобороны РФ летел экипаж из трех человек. После аварии все члены экипажа покинули судно сами, без посторонней помощи, уточнил Бусаргин. Находившиеся в вертолете получили ушибы и травмы, сейчас их осматривают врачи. Все трое на ногах, передвигают сами. Ожогов у экипажа нет, заверил Роман Бусаргин.

По предварительной версии, причиной аварии вертолета Ми-8 стало разрушение одной из стоек шасси, сообщило Минобороны РФ.

Напомним, сегодня у поселка Соколовый в Саратовской области вертолет совершил жесткую посадку, после чего загорелся. На тушение выезжали три машины МЧС по региону.