В Саратовской области открылся новый мост через речку Каменка

В Перелюбском районе Саратовской области на автодороге Перелюб – Иваниха открылся новый мост через реку Каменка.

Старый мост находился в аварийном состоянии, кроме того в половодье низководное мостовое сооружение вызвало заторы льда, из-за чего затопляло соседнее село Марьевку.

Трехпролетный железобетонный мост через реку Каменка был построен менее чем за год. Длина мостового сооружения составляет 50 метров, а общая протяженность участка дороги, который был реконструирован при строительстве - 600 метров. Средства на строительство, 66 миллионов рублей, были выделены из областного бюджета.

Дорога, проходящая через мост, имеет важное значение - связывает Перелюбский район с областным центром, с Самарской, Оренбургскими областями, с Казахстаном.

В прошлом году в Саратовской области было отремонтировано 13 мостовых переходов, в этом году в порядок приводят еще 22 моста.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" также проводится капитальный ремонт региональной трассы Пугачев - Перелюб. В настоящее время работы идут на самом сложном участке дороги на въезде в село Перелюб. В следующем году ремонт будет продолжен, в результате весь 120 километровый путь в соседний район планируется привести в порядок.

Кроме этого дорожные строители работают на трассе Озинки - Перелюб, которая проходит через села Нижняя Покровка и Солянка. Раньше здесь можно было проехать только по грунтовой дороге и лишь летом. Новая межмуниципальная дорога обеспечит местным жителям постоянное сообщение.

Как подчеркнул губернатор Валерий Радаев, все эти проекты реализуются по предложению местных жителей.

- В прошлом году в рамках стратегии развития отдаленных территорий обсуждалось, что нужно сделать в отдалённых муниципалитетах, в том числе в Перелюбе. Договорились, что начнем ремонтировать трассу, направим деньги на дворы и поселковые дороги, построим мост через Каменку. Обещали - делаем, - отметил глава региона.

Всего до конца года в Саратовской области планируется привести в порядок 480 километров региональных дорог. В том числе 300 километров будет отремонтировано капитально.