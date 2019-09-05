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05.09.2019 06:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не игрушки

Алтайские крестьяне рассчитывают на сохранение господдержки при покупке сельхозтехники
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 198(7956)
В Алтайском крае сельхозпроизводители озабочены грядущими изменениями условий господдержки технического перевооружения сельского хозяйства. С 2020 года правительство планирует отменить 20-30-процент-ные скидки для аграриев на покупку российской сельхозтехники и активнее субсидировать механизмы льготного лизинга. В Союзе крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края надеются на сохранение всех видов поддержки.
Производители будут предлагать селянам приобретать машины в лизинг Фото: Татьяна Кравченко/РГ Производители будут предлагать селянам приобретать машины в лизинг Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Производители будут предлагать селянам приобретать машины в лизинг Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Возможная отмена программы предоставления скидок на отечественную сельхозтехнику, которая была введена постановлением правительства РФ N 1432 и действовала с 2013 года, обсуждается несколько месяцев, но окончательное решение пока не принято. "Уже известно, что программа продлена не будет. Сейчас прорабатываются механизмы поддержки развития лизинга", - пояснил корреспонденту "РГ" исполнительный директор Союза промышленников Алтая Виктор Мещеряков.

Фото: Виктор Погонцев/РГ
Аграрии получат бюджетные субсидии на покупку сельхозтехники

Почему решили отказаться от скидок? По оценке экспертов, прямое субсидирование крупных производителей сельхозтехники, для того чтобы они могли продавать свою продукцию аграриям с 20-30-процентными скидками, нарушает принципы здоровой конкуренции на рынке. Одни демпингуют за счет субсидий, у других такой возможности нет.

Чтобы уравнять всех производителей отечественной сельхозтехники, минпромторг РФ совместно с минсельхозом РФ разработал проект новых правил предоставления субсидий из федерального бюджета, направленных на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции сельскохозяйственного назначения, где приоритетной мерой гос-поддержки выбран льготный лизинг сельхозтехники.

Условия приобретения крестьянами комбайнов, тракторов, сеялок и других машин в лизинг планируется существенно упростить. "Это позволит обновить парк техники, в том числе малым фермерским хозяйствам, которым при нынешних условиях тяжело это сделать", - считает первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

- При сопоставимых объемах бюджетных ассигнований эффективность льготного лизинга значительно выше в сравнении с прямыми субсидиями производителям сельхозтехники по постановлению правительства РФ N 1432, - пояснил Джамбулат Хатуов. - Так, на один миллиард рублей бюджетных инвестиций в 2019-2025 годах через льготный лизинг может быть поставлено 1 132 единицы сельхозтехники, что на 24 процента больше, чем это возможно при сохранении действующих мер.

Но аграрии и сегодня пользуются льготным лизингом. Причем многие совмещают все имеющиеся меры поддержки: приобретают технику со скидкой в льготный лизинг или на кредитные средства по льготной ставке до пяти процентов годовых. По данным минсельхоза РФ, около 43 процентов всех сельхозмашин аграрии покупают на собственные средства, 30 процентов берут в кредит и около 27 процентов оформляют в лизинг.

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- Если отменят скидки, то это больно ударит по крестьянам, - уверен исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края Александр Вайс. - Льготные кредиты и льготный лизинг, позволяющий приобретать технику без первоначального взноса и с отсрочкой платежей на шесть месяцев, конечно, хорошо. Но даже на таких условиях далеко не каждое хозяйство может позволить себе купить, например, отечественный комбайн, стоимость которого сегодня доходит до семнадцати-девятнадцати миллионов рублей, а тем более несколько единиц техники. Поэтому многие выбирали сельхозмашины с 30-процентной скидкой и брали их в лизинг или на кредитные средства.

В региональном фермерском Союзе надеются, что скидки все же сохранят, иначе объемы техперевооружения хозяйств резко сократятся. В этом году за шесть месяцев алтайские крестьяне уже купили техники на 3,9 миллиарда рублей, что почти на семьдесят процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. А за последние три года общий объем инвестиций в техперевооружение отрасли в крае вырос в полтора раза. Если в 2012-2015 годах он составлял 4,3-4,8 миллиарда руб-лей, то в 2016-2018 годы - 5,5-7,4 миллиарда. Важную роль в наращивании технической оснащенности сельхозпроизводителей, по оценке экспертов, сыграли скидки по постановлению N 1432. За шесть лет его реализации (2013-2018 годы) хозяйства Алтайского края сэкономили на покупке отечественной техники почти 4,5 миллиарда рублей.

Существенное влияние эта мера господдержки оказала и на развитие агромашиностроения. За последние пять лет объемы производства сельхозтехники и оборудования в регионе выросли почти в четыре раза. Если в 2014 году здесь выпустили чуть более 2,6 тысячи единиц техники, то в 2018 году - уже 10,3 тысячи.

Сегодня Алтайский край обладает самым большим чис-лом агромашиностроительных заводов в стране и практически полностью может обеспечить крестьян необходимой техникой.

Конечно, такой рывок был сделан благодаря изменившейся рыночной конъюнктуре, когда после ослабления национальной валюты иностранная техника стала практически недоступна большинству сельхозпроизводителей, и освободившуюся нишу быстро заполнили российские производители. По оценке минпромторга РФ, доля отечественных заводов сельхозтехники на внутреннем рынке выросла с 24 процентов в 2013 году до 60 в 2018-м. Скидки же, введенные правительством, не только поддержали спрос на отечественную технику, но и позволили увеличить объемы техперевооружения хозяйств. Этой программой активно пользуются алтайские машиностроители - Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения, "Агроцентр", Рубцовский завод запасных частей, Алтайский институт технологии машиностроения. Такая поддержка обеспечила предприятиям существенный - в два-три раза - рост производства, а также возможность осваивать зарубежные рынки сбыта и увеличивать экспорт.

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- Меры государственной поддержки нужно усовершенствовать, - отмечает исполнительный директор Алтайского кластера аграрного машиностроения Сергей Государкин. - Но проблема в том, что у нас сначала отменяют действующие механизмы поддержки, а потом начинают разрабатывать новые. Если этот процесс затянется, то сельхозпроизводители и машиностроители могут остаться без действенной помощи, которая уже доказала свою эффективность.

По оценке Сергея Государкина, сегодня на региональном рынке сельхозмашиностроения уже нет взрывного роста объемов производства. Алтайские производители в 2017-2018 годах вышли на востребованный на рынке уровень выпуска продукции - около десяти тысяч единиц в год. "В этом году мы не ждем существенного роста объемов производства, он сохранится на уровне 2018-го. Но если в дальнейшем спрос на отечественную сельхозтехнику на внутреннем рынке упадет, то можно ожидать и снижения ее производства", - отметил он.

Экономика АПК Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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