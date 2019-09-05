Алтайские крестьяне рассчитывают на сохранение господдержки при покупке сельхозтехники

В Алтайском крае сельхозпроизводители озабочены грядущими изменениями условий господдержки технического перевооружения сельского хозяйства. С 2020 года правительство планирует отменить 20-30-процент-ные скидки для аграриев на покупку российской сельхозтехники и активнее субсидировать механизмы льготного лизинга. В Союзе крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края надеются на сохранение всех видов поддержки.

Возможная отмена программы предоставления скидок на отечественную сельхозтехнику, которая была введена постановлением правительства РФ N 1432 и действовала с 2013 года, обсуждается несколько месяцев, но окончательное решение пока не принято. "Уже известно, что программа продлена не будет. Сейчас прорабатываются механизмы поддержки развития лизинга", - пояснил корреспонденту "РГ" исполнительный директор Союза промышленников Алтая Виктор Мещеряков.

Почему решили отказаться от скидок? По оценке экспертов, прямое субсидирование крупных производителей сельхозтехники, для того чтобы они могли продавать свою продукцию аграриям с 20-30-процентными скидками, нарушает принципы здоровой конкуренции на рынке. Одни демпингуют за счет субсидий, у других такой возможности нет.

Чтобы уравнять всех производителей отечественной сельхозтехники, минпромторг РФ совместно с минсельхозом РФ разработал проект новых правил предоставления субсидий из федерального бюджета, направленных на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции сельскохозяйственного назначения, где приоритетной мерой гос-поддержки выбран льготный лизинг сельхозтехники.

Условия приобретения крестьянами комбайнов, тракторов, сеялок и других машин в лизинг планируется существенно упростить. "Это позволит обновить парк техники, в том числе малым фермерским хозяйствам, которым при нынешних условиях тяжело это сделать", - считает первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

- При сопоставимых объемах бюджетных ассигнований эффективность льготного лизинга значительно выше в сравнении с прямыми субсидиями производителям сельхозтехники по постановлению правительства РФ N 1432, - пояснил Джамбулат Хатуов. - Так, на один миллиард рублей бюджетных инвестиций в 2019-2025 годах через льготный лизинг может быть поставлено 1 132 единицы сельхозтехники, что на 24 процента больше, чем это возможно при сохранении действующих мер.

Но аграрии и сегодня пользуются льготным лизингом. Причем многие совмещают все имеющиеся меры поддержки: приобретают технику со скидкой в льготный лизинг или на кредитные средства по льготной ставке до пяти процентов годовых. По данным минсельхоза РФ, около 43 процентов всех сельхозмашин аграрии покупают на собственные средства, 30 процентов берут в кредит и около 27 процентов оформляют в лизинг.

- Если отменят скидки, то это больно ударит по крестьянам, - уверен исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края Александр Вайс. - Льготные кредиты и льготный лизинг, позволяющий приобретать технику без первоначального взноса и с отсрочкой платежей на шесть месяцев, конечно, хорошо. Но даже на таких условиях далеко не каждое хозяйство может позволить себе купить, например, отечественный комбайн, стоимость которого сегодня доходит до семнадцати-девятнадцати миллионов рублей, а тем более несколько единиц техники. Поэтому многие выбирали сельхозмашины с 30-процентной скидкой и брали их в лизинг или на кредитные средства.

В региональном фермерском Союзе надеются, что скидки все же сохранят, иначе объемы техперевооружения хозяйств резко сократятся. В этом году за шесть месяцев алтайские крестьяне уже купили техники на 3,9 миллиарда рублей, что почти на семьдесят процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. А за последние три года общий объем инвестиций в техперевооружение отрасли в крае вырос в полтора раза. Если в 2012-2015 годах он составлял 4,3-4,8 миллиарда руб-лей, то в 2016-2018 годы - 5,5-7,4 миллиарда. Важную роль в наращивании технической оснащенности сельхозпроизводителей, по оценке экспертов, сыграли скидки по постановлению N 1432. За шесть лет его реализации (2013-2018 годы) хозяйства Алтайского края сэкономили на покупке отечественной техники почти 4,5 миллиарда рублей.

Существенное влияние эта мера господдержки оказала и на развитие агромашиностроения. За последние пять лет объемы производства сельхозтехники и оборудования в регионе выросли почти в четыре раза. Если в 2014 году здесь выпустили чуть более 2,6 тысячи единиц техники, то в 2018 году - уже 10,3 тысячи.

Сегодня Алтайский край обладает самым большим чис-лом агромашиностроительных заводов в стране и практически полностью может обеспечить крестьян необходимой техникой.

Конечно, такой рывок был сделан благодаря изменившейся рыночной конъюнктуре, когда после ослабления национальной валюты иностранная техника стала практически недоступна большинству сельхозпроизводителей, и освободившуюся нишу быстро заполнили российские производители. По оценке минпромторга РФ, доля отечественных заводов сельхозтехники на внутреннем рынке выросла с 24 процентов в 2013 году до 60 в 2018-м. Скидки же, введенные правительством, не только поддержали спрос на отечественную технику, но и позволили увеличить объемы техперевооружения хозяйств. Этой программой активно пользуются алтайские машиностроители - Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения, "Агроцентр", Рубцовский завод запасных частей, Алтайский институт технологии машиностроения. Такая поддержка обеспечила предприятиям существенный - в два-три раза - рост производства, а также возможность осваивать зарубежные рынки сбыта и увеличивать экспорт.

- Меры государственной поддержки нужно усовершенствовать, - отмечает исполнительный директор Алтайского кластера аграрного машиностроения Сергей Государкин. - Но проблема в том, что у нас сначала отменяют действующие механизмы поддержки, а потом начинают разрабатывать новые. Если этот процесс затянется, то сельхозпроизводители и машиностроители могут остаться без действенной помощи, которая уже доказала свою эффективность.

По оценке Сергея Государкина, сегодня на региональном рынке сельхозмашиностроения уже нет взрывного роста объемов производства. Алтайские производители в 2017-2018 годах вышли на востребованный на рынке уровень выпуска продукции - около десяти тысяч единиц в год. "В этом году мы не ждем существенного роста объемов производства, он сохранится на уровне 2018-го. Но если в дальнейшем спрос на отечественную сельхозтехнику на внутреннем рынке упадет, то можно ожидать и снижения ее производства", - отметил он.