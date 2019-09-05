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05.09.2019 12:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Взяться за ум

Более половины омичей думают о втором дипломе
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 198(7956)
Каждый седьмой житель Омской области, получивший высшее образование, настроен вновь стать студентом вуза. Еще восемь процентов уже приняли такое решение, а сорок процентов склоняются к нему. Каждый четвертый респондент пребывает в нерешительности. Таковы данные опроса, который провела служба исследований портала по поиску работы HeadHunter (HH).

- Больше всего заинтересованы во втором высшем образовании строители, специалисты по недвижимости и медики, - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы HH по СФО Елана Таращук. - В наименьшей мере второй диплом интересует представителей ресторанного бизнеса, туризма, спорта и индустрии красоты.

Фото: iStock
ВЦИОМ: Россияне считают, что высокая зарплата не зависит от образования

Что касается первого высшего образования, то больше всего таких соискателей среди юристов - 95 процентов, далее идут представители сферы образования и науки (91 процент).

Среднее специальное образование чаще указывают в резюме соискатели вакансий в таких рубриках как "Рабочий персонал" (57 процентов), "Домашний персонал" (41) и "Транспорт" (36). Каждый шестой из них также хотел бы получить дополнительное образование. И такая возможность есть.

- Сегодня в городских центрах занятости открыт набор на курсы обучения по следующим специальностям - водитель погрузчика, охранник четвертогошестого разрядов, оператор станков ЧПУ, газорезчик, пекарь-кондитер, кладовщик, электромонтер, сметчик, электрогазосварщик, кассир, повар, а также визажист и мастер моделирования бровей-ресниц, - сообщил пресс-секретарь региональной службы занятости Дмитрий Мазур. - Получить дополнительную специальность может бесплатно любой обратившийся к нам гражданин.

В прошлом году обучение в центрах занятости прошли 1545 омичей, в 2019-м, по данным на конец августа, - 837. До конца года такой возможностью могут воспользоваться еще более двухсот горожан, зарегистрированных на бирже труда.

Каждый пятый тюменец нацелился на второе высшее образование

- Сегодня я работаю парикмахером и очень этому рада, поскольку всегда мечтала о творчестве, - отметила в беседе с корреспондентом "РГ" бывший школьный педагог Ирина Кручинина. - Коллектив меня принял, клиенты довольны. А руководство обещает с нового года увеличить зарплату.

Справка "РГ"

По данным региональной службы занятости, в первом полугодии 2019-го численность граждан, трудоустроенных при содействии центров занятости Омской области, составила 28 060 человек, или 76,6 процента от общего числа обратившихся (в прошлом году - 25 126 человек и 69,1 процента соответственно).

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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