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05.09.2019 18:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стоп-кадр

Работодатели неохотно берут на работу инвалидов
Текст: Марина Гусенко
Только половина работодателей в России принимают на работу инвалидов по квоте. Это показал опрос портала "Работа.ру".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У 43% компаний, принимающих инвалидов на работу, их доля от общей численности работников не достигает 2 процентов, рабочие места оборудованы специально для инвалидов только на 27% предприятий.

Фото: Мария Голубкова
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В 55% случаев инвалиды работают специалистами, в 33% - теми, кого принято относить к категории "массовый персонал". Большинство (68%) работодателей признают, что качество работы инвалидов такое же, как и у всех остальных работников на аналогичных позициях.

Сейчас, по данным Минтруда, в стране трудятся 1,012 млн инвалидов - 29% их числа. Ведомство намерено довести этот показатель до 40% к концу следующего года. Для этого, в частности, были определены требования по оснащению, оборудованию рабочих мест для инвалидов в зависимости от ограничений жизнедеятельности, утверждены показатели и ежегодно определяются рейтинги эффективности деятельности органов службы занятости по трудоустройству инвалидов. Наиболее высокие эти показатели в Красноярском крае (88%), Саратовской (86%), Тамбовской (82%), Белгородской (80%), Ростовской (79%), Тюменской (74%), Нижегородской (73%), Волгоградской областях (70%), говорит замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев. В то же время в 28 регионах этот показатель ниже 40%, в Псковской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе - в пределах 20%.

Большинство работодателей подтверждают, что качество работы инвалидов ничуть не хуже, чем остальных сотрудников

Лекарев напомнил, что теперь инвалидам начинают помогать с трудоустройством уже на этапе медико-социальной экспертизы. Введена новая госуслуга - сопровождение при содействии занятости инвалидов, нуждающихся в индивидуальной помощи при освоении новых трудовых функций. Оно предполагает не только выявление барьеров на пути следования на работу, но еще и действия работодателя: привлечение наставника, оказание помощи в подборе и оснащении рабочего места. Кроме того, ведомство работает над законопроектом о создании специальных фондов, куда будут перечисляться средства от работодателей, которые не смогли выполнить квотные требования. И на эти средства будут, в частности, открываться специальные рабочие места для инвалидов.

Конкретно

Посмотрим на проблему на примере конкретного региона - Новосибирской области, где для средних (от 35 до 100 сотрудников) и крупных (свыше 100) предприятий действует единая квота - 3% рабочих мест они обязаны предоставить людям с инвалидностью.

Фото: Надежда Столярчук
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По данным министерства труда и соцразвития Новосибирской области, в 2018 году 3,6 тысячи организаций региона готовы были предоставить инвалидам 13 тысяч рабочих мест. На начало этого года в счет установленной квоты работали более 8,3 тысячи новосибирцев (то есть в полтора раза меньше).

Обращаясь в службу занятости, инвалиды в основном ищут вакансии сторожа, диспетчера, подсобного рабочего, сборщика, охранника, упаковщика, уборщика или администратора. Но нередко предприятия готовы и обучать соискателей тем профессиям, которые требуются на производстве. Так, в одной из крупных обувных компаний трудятся инвалиды по слуху и люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые прошли специальную подготовку при приеме на работу и получили профессии сборщика обуви, обработчика деталей, полуфабрикатов и изделий. При этом здесь не пришлось создавать для инвалидов специальные рабочие места, тратя на это солидные средства.

Поэтому работодатели не спешат информировать службу занятости о том, какие у них есть вакансии для инвалидов. Это основное нарушение, которое выявляется во время проверок.

Фото: iStock
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В Новосибирской области действует программа, по которой предприятие может рассчитывать на компенсацию зарплаты для инвалида в объеме МРОТ, однако на эти цели выделяется лишь около 30 миллионов рублей на весь регион в год. Туда же входит компенсация оплаты куратору работника с инвалидностью, но уже в размере половины от МРОТ. Это всего шесть тысяч рублей.

- Нужно стимулировать работодателей трудоустраивать инвалидов в рамках существующего закона, - говорит председатель Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Наталья Скаредова. - Работать себе в убыток никто не станет. В моей компании бухгалтером работает человек с первой группой инвалидности. Передвигаться ему действительно очень тяжело, развозить бумаги, забирать первичные документы он не может. Мне приходится часть его обязанностей брать на себя или нанимать еще одного сотрудника. И в такой ситуации оказывается большинство тех, кто решился взять в штат сотрудника с "тяжелой" группой инвалидности.

Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Господдержка инвалидов
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