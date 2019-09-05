С Байкальской ППК - на детский спортивный праздник

Байкальская пригородная пассажирская компания выступает официальным перевозчиком II Республиканских детских сельских спортивных игр в Бурятии.

Открытие спортивного праздника состоялось 3 сентября в Тункинском районе.

Игры продлятся вплоть до 6 сентября, в них принимает участие более 1000 юных спортсменов со всех уголков Республики.

Все они совершат поездку на специальном электропоезде из 10 вагонов - специальный пассажирский состав проследует по маршруту Улан-Удэ - Селенга - Слюдянка и обратно.

Пресс-релиз предоставлен АО "Байкальская ППК"