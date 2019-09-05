В Томске приступили к модернизации аэропорта

Администрация Томской области передала взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Томск (Богашево) генеральному подрядчику, который в течение трех лет должен провести реконструкцию ВПП. А на 2020 год запланировано начало строительства нового терминала внутренних воздушных линий.

Проектом реконструкции ВПП, одобренным Министерством транспорта РФ в феврале этого года, предусмотрено нанесение нового покрытия, создание водосточно-дренажной системы, строительство очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения с техническими средствами охраны. Также запланированы реконструкция патрульной дороги, установка системы светосигнального оборудования, организация новых участков метеооборудования, обустройство подъездов и подведение инженерных коммуникаций к проектируемым зданиям.

На эти работы в рамках программы "Развитие транс-портной системы России" из средств федерального бюджета будет выделено 2,8 миллиарда рублей.

Еще около двух миллиардов рублей составят частные инвестиции в строительство нового терминала внутренних воздушных линий томского аэропорта с привокзальной площадью и системами обеспечения. Этот этап модернизации запланирован на 2020-2022 годы.

Последний раз инфраструктуру аэропорта реконструировали в прошлом веке. Между тем нагрузка на него растет, и нынешней пропускной способности уже не хватает.

Пропускная способность международного аэропорта Томск имени Николая Камова (Богашево) составляет 600 пассажиров в час: 400 на внутренних авиалиниях и 200 - на международных. В 2018 году пассажиропоток аэропорта достиг 629,4 тысячи человек. В 2019-м, по прогнозам, он вырастет до 650-700 тысяч.

Напомним, что в этом году Росавиация выделила ФГУП "Администрация гражданских аэропортов", управляющему аэродромными комплексами России, 10,2 миллиарда рублей из средств федерального бюджета на реконструкцию и проектно-изыскательские работы в нескольких аэропортах, в том числе в Братске Иркутской области, Новосибирске и Томске.

В июле были объявлены тендеры на реконструкцию новосибирского Толмачево (цена контракта - 7,86 миллиарда рублей) и томского Богашево (2,81 миллиарда). Но если торги по объекту в Новосибирске прошли успешно, то подрядчика работ в Томске выбрали только с третьей попытки - сначала заявки отклонили из-за несоответствия требованиям конкурса, а потом их просто не оказалось. Конкурс продлили до 7 августа, в итоге победителем торгов стал единственный участник - томская компания.

А как у соседей?

В новосибирском аэропорту Толмачево этим летом начались масштабные работы, включающие строительство нового аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий и реконструкцию привокзальной площади. Проект с общим объемом частных инвестиций около двадцати миллиардов рублей запланировано реализовать к 2025 году. Работы по реконструкции привокзальной площади, которые оцениваются в 1,1 миллиарда рублей, подрядная организация должна завершить до конца нынешнего года, и тогда же предполагается выбрать генерального подрядчика по строительству нового терминального комплекса. Основной этап модернизации завершится в 2022 году. Это, как подчеркивают в правительстве региона, необходимое условие для проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023-м. К этому времени ожидается рост пассажиропотока до десяти миллионов человек в год (по итогам 2018-го - почти шесть миллионов, в планах 2019-го - семь миллионов человек). Сейчас идет подготовка к капитальному ремонту первой ВПП стоимостью свыше восьми миллиардов рублей.