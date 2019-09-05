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05.09.2019 15:37
Проект: В регионах

Ингушетия получит 1,3 млрд рублей из резервного фонда

Текст: Алена Ларина (Магас)
Ингушетия получит дополнительную финансовую поддержку из федерального бюджета.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

С просьбой об этом к главе государства обратился врио руководителя республики Махмуд-Али Калиматов. И она была услышана.

В итоге региону будет перечислено сверх запланированного финансирования из федерального центра 1,3 миллиарда рублей. Средства поступят из резервного фонда президента России. Они предназначены для решения проблем в бюджетной сфере Ингушетии.

Фото: Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РИ
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Кроме этого, республика участвует практически во всех федеральных программах и нацпроектах. Так, только по линии регионального министерства строительства в регионе строится 45 социально значимых объектов. Всего из бюджета в последнее время было выделено более шести миллиардов рублей на возведение 138 социальных объектов в Ингушетии, большинство из них введены в строй. Остальные, за исключением десяти, сдадут до конца года.

Темпы строительства в регионе четвертый год подряд превышают среднероссийский показатель и показатель по Северо-Кавказскому федеральному округу. В этом году ввод новых объектов должен дать более 1800 новых рабочих мест.

Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
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