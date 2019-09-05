Митинг памяти жертв трагедии в Беслане прошел в селе в Карачаево-Черкесии

Мемориал был воздвигнут по инициативе жителей села имени Коста Хетагурова и всей многонациональной Карачаево-Черкесии в знак солидарности с семьями Беслана, потерявших своих близких во время страшного теракта. Тогда погибло 334 человека, 170, получив увечья, стали инвалидами.

От лица всего многонационального народа Карачаево-Черкесии глава республики Рашид Темрезов высказал слова поддержки народу Северной Осетии - Алании и руководителю региона Вячеславу Битарову.

- Сколько бы ни прошло лет, боль и горечь воспоминаний навсегда останутся в сердцах родных и близких погибших в результате теракта детей и взрослых. Вечная им память… Эта дата - напоминание о том, что единство народа вне зависимости от веры и национальности делает нас сильнее, о приоритетах, которые помогают нам правильно воспитывать наших детей, - сказал глава республики.

Также он отметил, что 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом - стал днем памяти для тех, чьи родные и близкие погибли и пострадали от рук террористов в России.

- Сегодня мы вспоминаем всех военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и тех, кто погиб, защищая россиян. В этот день хочу пожелать жителям не только республики, но и всей нашей большой страны прежде всего мирного неба над головой. Пусть в ваших домах, ваших семьях царят мир, добро и согласие, - пожелал Рашид Темрезов.

Присутствовавший на траурном митинге министр Республики Северная Осетия - Алания по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев подчеркнул, что народ Осетии чувствует братскую добрососедскую поддержку и очень высоко ее ценит.

Участники акции скорби и солидарности были едины в том, что нельзя забывать о трагедии, рассказывать о ней детям и внукам, чтобы подобное больше не повторилось.

- Память о произошедшей трагедии должна объединять современное общество в духовных ценностях и ответственности за свои действия, - сказала главный врач Черкесской городской клинической больницы Альбина Асланукова.

Митинг завершился минутой молчания. Затем к мемориалу жертв трагедии в Беслане возложили цветы.