Митинг памяти жертв трагедии в Беслане прошел в селе в Карачаево-Черкесии

Новости

Путин пошутил про возраст у власти 13:47
Кувалда против скальпеля: истребитель МиГ-21 сравнили с F-22 13:45
Украинский гранатомет оказался у террористов раньше, чем на вооружении ВСУ 13:33
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов 13:26
На Дону в трюме судна нашли тело матроса 13:21
Главный тренер сборной Коста-Рики уволился из-за скуки 13:20
В Керчи полиция начала проверку жестокого убийства собаки 13:13
В Дагестане пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль 13:13
Суд Украины освободил похищенного украинскими спецслужбами Цемаха 13:12
Президент Гватемалы ввел режим ЧП в пяти регионах страны 13:11
В Волгограде задержали банду торговцев икрой 13:10
Археологи раскопали череп пещерного льва на окраине Красноярска 13:10
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы 13:10
"Яндекс" установит камеры для обнаружения сонных водителей 13:05
Лукашенко поблагодарил главу МВД за раскрытие ограбления ювелирного магазина 13:04
В Сибири столкнулись два самолета: Виновные заплатят по 1000 рублей 13:04
В Госдуме оценили идею Грефа об отмене экзаменов в школах 13:00
Собянин открыл развязку МКАД с улицей Генерала Дорохова после реконструкции 12:41
Минск готов выстраивать образцовые отношения с Азиатским банком инвестиций 12:35
АвтоВАЗ назвал цены на "драйверскую" Lada Granta 12:34
СМИ: Валентина Гафта парализовало после инсульта 12:32
Сын двукратного чемпиона мира по футболу умер во время игры 12:30
"Почта России" и японская Itsumo запустят торговую онлайн-площадку 12:19
Вышел трейлер российского мистического триллера "Девятая" 12:18
Трейлер: МакКонахи, Ривз, Динклейдж, Камбербэтч, Бри Ларсон и другие 12:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
05.09.2019 13:08
Проект: В регионах

Митинг памяти жертв трагедии в Беслане прошел в селе в Карачаево-Черкесии

Текст: Ирина Варламова (Черкесск)
Мемориал был воздвигнут по инициативе жителей села имени Коста Хетагурова и всей многонациональной Карачаево-Черкесии в знак солидарности с семьями Беслана, потерявших своих близких во время страшного теракта. Тогда погибло 334 человека, 170, получив увечья, стали инвалидами.
Фото: пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии Фото: пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии
Фото: пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии

От лица всего многонационального народа Карачаево-Черкесии глава республики Рашид Темрезов высказал слова поддержки народу Северной Осетии - Алании и руководителю региона Вячеславу Битарову.

- Сколько бы ни прошло лет, боль и горечь воспоминаний навсегда останутся в сердцах родных и близких погибших в результате теракта детей и взрослых. Вечная им память… Эта дата - напоминание о том, что единство народа вне зависимости от веры и национальности делает нас сильнее, о приоритетах, которые помогают нам правильно воспитывать наших детей, - сказал глава республики.

Фото: пресс-служба мэрии города Черкесска
Школам Черкесска передали Знамя Победы для несения вахты памяти

Также он отметил, что 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом - стал днем памяти для тех, чьи родные и близкие погибли и пострадали от рук террористов в России.

- Сегодня мы вспоминаем всех военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и тех, кто погиб, защищая россиян. В этот день хочу пожелать жителям не только республики, но и всей нашей большой страны прежде всего мирного неба над головой. Пусть в ваших домах, ваших семьях царят мир, добро и согласие, - пожелал Рашид Темрезов.

Присутствовавший на траурном митинге министр Республики Северная Осетия - Алания по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев подчеркнул, что народ Осетии чувствует братскую добрососедскую поддержку и очень высоко ее ценит.

Участники акции скорби и солидарности были едины в том, что нельзя забывать о трагедии, рассказывать о ней детям и внукам, чтобы подобное больше не повторилось.

- Память о произошедшей трагедии должна объединять современное общество в духовных ценностях и ответственности за свои действия, - сказала главный врач Черкесской городской клинической больницы Альбина Асланукова.

Митинг завершился минутой молчания. Затем к мемориалу жертв трагедии в Беслане возложили цветы.

Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия - к новым вершинам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Путин ответил Абэ про мирный договор
Индия предоставит миллиардный кредит Дальнему Востоку
Скворцова: Введение четырехдневной рабочей недели нуждается в обсуждении
Курс доллара опустился ниже 66 рублей