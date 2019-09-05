В Дагестане будут выпускать туристические электромобили

В Дербенте перевозить туристов по историческому центру города будут на электромобилях регионального производства. Первые машины должны выйти на линию к началу туристического сезона - в мае 2020 года.

По замыслу администрации Дербента, небольшие электромобили позволят разгрузить улицы города и избавить его от автомобильных заторов.

"Мы хотим создать несколько перехватывающих парковок, на которых гости города смогут оставить свой транспорт и пересесть на электромобили и уже на них проезжать по набережной, по магалам и подниматься к крепости", - заявил на совещании глава Дербента Хизри Абакаров.

Производиться машины будут в Махачкале на заводе "Дагдизель", где уже подготовлены несколько вариантов электромобилей. Первоначально часть деталей будет закупаться у сторонних производителей, но в дальнейшем производство планируют локализовать на 100 процентов. Исполнительный директор завода Султанахмед Асалиев отметил, что необходимо определить модель электромобиля с учетом радиуса разворота на узких улицах и угол подъема.

На совещании по вопросам туризма также обсуждались вопросы строительства станций для подзарядки электромобилей.