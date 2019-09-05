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05.09.2019 13:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

ЧП произошло сегодня на железнодорожном переезде в Кизилюртовском районе Дагестана возле поселка Новочиркей.

Водитель внедорожника Toyota в нарушение правил выехал на железнодорожный переезд. Машинист поезда Тюмень - Махачкала применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Как сообщили "РГ" в региональном МЧС, в результате ДТП пострадали четыре человека, двое из них погибли.

Два человека погибли при столкновении поезда с иномаркой в Ленобласти

"Пассажиры поезда не пострадали. Для буксировки вагонов прибыл тягач, который отвезет состав к станции Кизилюрт. Здесь планируется провести сцепку с другим локомотивом и поезд продолжит следовать по намеченному маршруту", - сообщили в МЧС.

По информации пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, из-за ДТП на железнодорожном переезде могут быть задержаны три пассажирских поезда.

"В настоящее время поезд №374 Тюмень - Махачкала задерживается на 40 минут. Ожидаются также задержки поездов №86 Москва - Махачкала и №392 Ростов - Баку", - проинформировали в пресс-службе СКЖД.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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