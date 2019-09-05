Беглов: В Петербурге построят семь станций метро за пять лет

В Петербурге в ближайшие пять лет ожидается открытие семи станций метро. Об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов во время осмотра станции метро "Проспект Славы" перед ее открытием.

Действующий глава города отметил, что в планах до 2032 года стоит открытие 29 станций.

Сегодня, 5 сентября в Петербурге открывается три станции второй очереди Фрунзенского радиуса: "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары".

Общая длина перегонов между станциями составила 5,3 километра. Пропускная способность - 40 поездов в час. Ежедневно новые станции смогут перевозить порядка 997 тысяч человек.

Их строительство длилось около десяти лет. Александр Беглов обратился со словами благодарности метростроевцам и подчеркнул: горожане очень ждали новых станций.