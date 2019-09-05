Медведев призвал умножить усилия по улучшению ситуации в Карелии

Новости

Дипломаты рассказали о судьбе российских моряков с британского танкера 16:56
В Чечне обезвредили 250-килограммовую авиабомбу 16:55
На те же грабли: когда появится первый пикап Hyundai 16:53
Гуру театра из РФ, Украины и Беларуси дадут мастер-классы студентам в Минске 16:52
Поиски пропавшей на Вологодчине 2-летней девочки показали на видео 16:51
Хлебников рассказал о работе над вторым сезоном "Обычной женщины" 16:48
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье 16:42
Московские профсоюзы поддержали кандидатов, защищающих трудовые права 16:32
Умер создатель "российской Лары Крофт" Юрий Бобров 16:25
В Дагестане скончался третий пострадавший в ДТП с поездом 16:25
Вышел трейлер фэнтези-хоррора "Гретель и Гензель" со звездой "Оно" 16:19
Новый кроссовер Geely Atlas Pro поступил в продажу 16:11
Названа причина аварии вертолета Ми-8 в Саратовской области 16:00
Состояние Валентина Гафта: нарушение речи, плохо работает рука 15:54
Штат Мичиган первым в США запретил ароматизированные вейпы 15:54
Путин назвал плохой практикой задержание россиян по запросу США 15:51
МИД РФ: Дипломаты получили доступ к задержанному в Италии Коршунову 15:48
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди 15:47
Новой картиной Звягинцева займутся продюсеры фильмов Серебренникова 15:47
Ингушетия получит 1,3 млрд рублей из резервного фонда 15:37
СК заявил, что съемка избиения арестанта в "Крестах" - подделка 15:36
Украинский канал NewsOne хотят лишить лицензии из-за телемоста с РФ 15:33
В Саратовской области упал военный вертолет Ми-8 15:31
Врач перечислила популярные продукты, вызывающие неприятный запах тела 15:20
МИД: Ситуация с задержанием сотрудника ОДК в Италии на контроле посольства РФ 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
05.09.2019 16:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев призвал умножить усилия по улучшению ситуации в Карелии

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым и заслушал доклад о том, какие промежуточные результаты зафиксированы в регионе в ходе реализации национальных проектов.
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

"Самое главное - нам удалось впервые переломить ситуацию со смертностью в регионе, - заявил руководитель субъекта Федерации. - Впервые за последние годы наметилась тенденция к снижению общей смертности, в том числе от главной проблемы - сердечно-сосудистых заболеваний".

В этом году в Карелии открыли в селах 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов, и работа по линии первичного медицинского звена продолжается: с помощью федеральной поддержки ведется переоснащение медицинских учреждений. Но и сделать предстоит еще немало, признал Парфенчиков.

Оценку эффективности региональных властей усовершенствовали

По части образования регион отремонтировал 26 школ. Программа на подготовку общеобразовательных учреждений в этом году была увеличена в три раза. "Мы до конца года вводим 830 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет", - сообщил глава Карелии. Очередь для детей от трех до семи лет отсутствует, а точечные проблемы оперативно решаются.

Серьезное улучшение ситуации администрация республики отмечает на дорогах, в том числе в Петрозаводске и Кондопоге. К концу года чиновники рассчитывают на долю региональных дорог, соответствующих нормативам, в 34 процента.

Заработная плата в Карелии, продолжил Артур Парфенчиков, выросла более чем на 8 процентов, средний ее уровень достиг 42 тысяч рублей. "По заработной плате бюджетников мы все соответствующие позиции выполняем. Долгов по бюджетной зарплате у нас нет", - заверил он.

Фото: iStock
В регионе появился собственный конкурс мегагрантов

В экономике тоже отмечаются позитивные тенденции. В начале 2017 года Карелия была в числе трех самых проблемных регионов по финансовому состоянию. "У нас соотношение размера долга к доходам было 124 процента, - напомнил глава республики. - Буквально за два с половиной года мы эту цифру в рамках взаимодействия с Минфином сократили до 53 процентов". Долг сократился на 9 миллиардов рублей, значительно выросли собственные доходы. "Поэтому сегодня мы из красной зоны вышли", - уверен Парфенчиков.

Уверенность в будущем добавляет фиксируемый рост инвестиций. "Причем, что интересно, при динамике роста крупных частных инвестиций у нас серьезно выросла и сумма инвестиций малого бизнеса - практически в полтора раза", - рассказал руководитель республики. А это, считает он, также говорит об успехе мер, принимаемых в рамках национальных проектов.

Дмитрий Медведев согласился - перемены в регионе налицо. Но и проблемы остаются, самого разного характера. "Нужно усилия, направленные на улучшение ситуации в образовании, здравоохранении, дорожном хозяйстве и, естественно, в создании новых рабочих мест, умножать", - указал он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Названа причина аварии вертолета Ми-8 в Саратовской области
Путин предлагал Трампу купить у России гиперзвуковое оружие
Скворцова: Введение четырехдневной рабочей недели нуждается в обсуждении
Курс доллара опустился ниже 66 рублей