Медведев призвал умножить усилия по улучшению ситуации в Карелии

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым и заслушал доклад о том, какие промежуточные результаты зафиксированы в регионе в ходе реализации национальных проектов.

"Самое главное - нам удалось впервые переломить ситуацию со смертностью в регионе, - заявил руководитель субъекта Федерации. - Впервые за последние годы наметилась тенденция к снижению общей смертности, в том числе от главной проблемы - сердечно-сосудистых заболеваний".

В этом году в Карелии открыли в селах 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов, и работа по линии первичного медицинского звена продолжается: с помощью федеральной поддержки ведется переоснащение медицинских учреждений. Но и сделать предстоит еще немало, признал Парфенчиков.

По части образования регион отремонтировал 26 школ. Программа на подготовку общеобразовательных учреждений в этом году была увеличена в три раза. "Мы до конца года вводим 830 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет", - сообщил глава Карелии. Очередь для детей от трех до семи лет отсутствует, а точечные проблемы оперативно решаются.

Серьезное улучшение ситуации администрация республики отмечает на дорогах, в том числе в Петрозаводске и Кондопоге. К концу года чиновники рассчитывают на долю региональных дорог, соответствующих нормативам, в 34 процента.

Заработная плата в Карелии, продолжил Артур Парфенчиков, выросла более чем на 8 процентов, средний ее уровень достиг 42 тысяч рублей. "По заработной плате бюджетников мы все соответствующие позиции выполняем. Долгов по бюджетной зарплате у нас нет", - заверил он.

В экономике тоже отмечаются позитивные тенденции. В начале 2017 года Карелия была в числе трех самых проблемных регионов по финансовому состоянию. "У нас соотношение размера долга к доходам было 124 процента, - напомнил глава республики. - Буквально за два с половиной года мы эту цифру в рамках взаимодействия с Минфином сократили до 53 процентов". Долг сократился на 9 миллиардов рублей, значительно выросли собственные доходы. "Поэтому сегодня мы из красной зоны вышли", - уверен Парфенчиков.

Уверенность в будущем добавляет фиксируемый рост инвестиций. "Причем, что интересно, при динамике роста крупных частных инвестиций у нас серьезно выросла и сумма инвестиций малого бизнеса - практически в полтора раза", - рассказал руководитель республики. А это, считает он, также говорит об успехе мер, принимаемых в рамках национальных проектов.

Дмитрий Медведев согласился - перемены в регионе налицо. Но и проблемы остаются, самого разного характера. "Нужно усилия, направленные на улучшение ситуации в образовании, здравоохранении, дорожном хозяйстве и, естественно, в создании новых рабочих мест, умножать", - указал он.