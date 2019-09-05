На севере Петербурга нашли чемодан с убитой женщиной внутри

В Петербурге сотрудники полиции обнаружили чемодан, внутри которого находилось тело убитой женщины. Чемодан был закопан в лесном массиве в Приморском районе города, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин. Одному из них 36 лет, другому - 21.

Убитая женщина жила в квартире по проспекту Художников. В следствии полагают, что еще в начале июля петербурженка поссорилась со своим 36-летним знакомым. Он ударил ее ножом в шею, рана оказалась смертельной.

Когда женщина скончалась, мужчина вместе со своими приятелем упаковал тело в чемодан и закопал в лесу. Также нападавший забрал из квартиры убитой ключи от жилья и автомобиля.

В следствии склоняются к тому, что это не единственное преступление, которое вменяют мужчинам. Так, по версии регионального СК, 30 августа в одной из квартир по Гражданскому проспекту, этой же самой парочкой была ограблена и изнасилована 23-летняя женщина. Нападавшие забрали из ее квартиры паспорт и 23 тысячи рублей наличными.

У следователей есть информация о других преступлениях, которые могли совершить задержанные. Сейчас эти данные проверяются.