В Вологодской области более ста человек вышли на поиски двухлетней девочки

В селе Красное Тарногского района из песочницы пропала двухлетняя девочка. Ее ищут полицейские, кинологи с собаками, волонтеры. В регион выехали опытные следователи и криминалисты Следкома Вологодской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, в среду свою двухлетнюю дочь мама оставила в песочнице всего на несколько минут. А когда вернулась, девочки не было. Женщина сначала искала ребенка сама, а потом обратилась за помощью в правоохранительные органы. Вчерашние поиски результатов не дали.

В четверг продолжили искать девочку. Сотрудники полиции, кинологи, прибывающие волонтеры и неравнодушные граждане, их уже около сотни, прочесывают местность.

Следователи работают в самом селе Красное. Они выясняют причины и обстоятельства исчезновения ребенка.