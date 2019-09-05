Новости

Жители Курил ощутили подземный толчок 10:46
Названы болезни, от которых чаще умирают в богатых и бедных странах 10:44
В Петербурге к новой станции метро пустят автобусы 10:39
Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без дебатов 10:29
Беглов: В Петербурге построят семь станций метро за пять лет 10:27
Оценку эффективности региональных властей усовершенствовали 10:25
Видеотрансляция: Владимир Путин участвует в пленарном заседании ВЭФ-2019 10:24
FIFA вложит в развитие детского спорта Владивостока 5 млн долларов 10:16
Скворцова: Введение четырехдневной рабочей недели нуждается в обсуждении 10:15
В Японии 32 человека пострадали после столкновения поезда с грузовиком 10:08
Участник незаконной акции в Москве получил 3 года и 6 месяцев колонии 10:07
Александр Левинталь: Ущерб от паводка в ЕАО превысил 2 млрд рублей 10:06
Владимирец на BMW насмерть сбил двух детей 10:05
Чем грозит природе Ямала нашествие ворон 10:04
Кроссовер Skoda Kamiq закосил под раллиста 10:00
В армии Южной Кореи "самоволку" солдата не замечали пять месяцев 09:57
Мантуров: Российские компании могли бы построить сети связи 5G 09:54
Президент поддержал инициативу камчатского губернатора 09:47
Lada Xray Cross с "механикой" получил Apple CarPlay и Android Auto 09:39
В Вологодской области более ста человек вышли на поиски двухлетней девочки 09:37
Раскрыта опасность употребления в пищу позеленевшего картофеля 09:32
Путин заявил об общих геополитических интересах с Китаем 09:26
Грефа удивила идея выкупа россиянами своих долгов у банков со скидкой 09:17
Определились полуфиналисты US Open 09:17
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане 09:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
05.09.2019 09:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологодской области более ста человек вышли на поиски двухлетней девочки

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В селе Красное Тарногского района из песочницы пропала двухлетняя девочка. Ее ищут полицейские, кинологи с собаками, волонтеры. В регион выехали опытные следователи и криминалисты Следкома Вологодской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело.

Под Ельцом пропала восьмилетняя девочка

Как выяснилось, в среду свою двухлетнюю дочь мама оставила в песочнице всего на несколько минут. А когда вернулась, девочки не было. Женщина сначала искала ребенка сама, а потом обратилась за помощью в правоохранительные органы. Вчерашние поиски результатов не дали.

В четверг продолжили искать девочку. Сотрудники полиции, кинологи, прибывающие волонтеры и неравнодушные граждане, их уже около сотни, прочесывают местность.

Следователи работают в самом селе Красное. Они выясняют причины и обстоятельства исчезновения ребенка.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Путин заявил об общих геополитических интересах с Китаем
Скворцова: Введение четырехдневной рабочей недели нуждается в обсуждении
Пентагон озвучил сроки развертывания запрещенных ДРСМД ракет
Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине