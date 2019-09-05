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05.09.2019 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербуржец обстрелял детский сад и ранил одного человека

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Петербурге мужчина обстрелял детский сад. Вчера в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступило сообщение о стрельбе по окнам детского сада на Ириновском проспекте.

Сотрудники полиции срочно прибыли на место и задержали 39-летнего мужчину, жителя соседнего дома №17. Он обстреливал детсад из пневматической винтовки из окна своей квартиры. Как объяснили в полиции, "из хулиганских побуждений".

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К счастью, никто из детей не пострадал. Но злоумышленник ранил 43-летнего дворника. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" (часть 1 статьи 312 Уголовного кодекса РФ). Он задержан. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Детский сад продолжает работать в обычном режиме.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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