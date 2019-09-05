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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школьник из Бурятии, которого поздравил Путин, будет учиться в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Андрей Мешков и Андрей Шмайхель (Россия), завоевавшие золотые медали на церемонии награждения победителей WorldSkills Juniors и Future Skills в компетенции "Сетевое и системное администрирование". Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Андрей Мешков и Андрей Шмайхель (Россия), завоевавшие золотые медали на церемонии награждения победителей WorldSkills Juniors и Future Skills в компетенции "Сетевое и системное администрирование". Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Андрей Мешков и Андрей Шмайхель (Россия), завоевавшие золотые медали на церемонии награждения победителей WorldSkills Juniors и Future Skills в компетенции "Сетевое и системное администрирование". Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Школьник из Улан-Удэ, ставший победителем чемпионата WorldSkills, продолжит свое обучение в петербургском физико-математическом лицее №239, это одна из самых сильных школ в стране. Сегодня с победой юношу поздравил Владимир Путин.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Марину Цыбикову, мать школьника, молодой человек уже приступил к занятиям. Сейчас вся семья находится в Петербурге, помогает юноше устроиться и адаптироваться.

Молодой человек стал победителем чемпионата WorldSkills, который проходил в Казани в конце августа, победу он завоевал в номинации "Сетевое и системное администрирование".

С победой молодого человека сегодня поздравил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Мать школьника призналась, что поздравление президента стало для семьи неожиданностью.

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