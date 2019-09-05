Спектакль Люпы "Процесс" пройдет 6 и 7 сентября в Санкт-Петербурге

"Процесс" Кристиана Люпы, Александринский театр, Санкт-Петербург, 6-7 сентября.

Спектакли Кристиана Люпы настоящие масштабные полотна: они могут идти по девять или 15 часов. "Процесс" короче - "всего" пять. Фото: Театральная олимпиада-2019/Magda Hueckel

Свой первый российский спектакль Кристиан Люпа поставил на сцене Александринского театра в 2007 году по чеховской "Чайке". На Театральной Олимпиаде-2019 в Александринке всемирно известный режиссер, сценограф, педагог и реформатор польской сцены представит "Процесс" по роману Кафки.

Некоторые его постановки шли по пятнадцать часов. "Меня интересуют пограничные области между литературой и театром: неполного театра и перетекающей в театр литературы. Меня давным-давно не интересует чистое искусство", - признавался Люпа в одном из интервью.

"Почему в театре все должно быть театрально? Я не хочу до конца делать из театра драму. В романе открытия на тему диалога не сводятся только к самому диалогу. Они проявляются в сосуществовании диалога и определенного лирического контекста, тихого шепота, простирающегося над ситуацией. Я делаю театр, который заражен литературой и не может целиком от нее освободиться. И одновременно является чем-то совершенно другим, может быть, даже противоположным театру слова", - объясняет режиссер.

Чтобы рассказать со сцены "Мастера и Маргариту", ему понадобилось девять часов. По сравнению с Булгаковым его пятичасовой Кафка уже совсем не "лонгрид". Скорее, эмоционально-интеллектуальный дайджест одного из наиболее загадочных и провокационных философских романов мировой литературы, создававшегося в 1914-1915 годах, не оконченного и опубликованного уже только после смерти автора в 1925 году. В спектакле главный герой "Процесса" Кафки Йозеф К. превращается во Франца К., обладающего чертами и литературного героя, и его автора, и ведет диалог со своим отражением - вторым Францем К. Почему его арестовали, в чем его обвинили, виновен ли он... Герой не знает этого и сам, все меньше понимая суть происходящего.

Попытка взять реванш происходит за пределами законов логики и реальности. История начинается в сознании героя. Чем она, в представлении создателей спектакля, предположительно, заканчивается, можно узнать и при личном общении c режиссером. Встреча состоится 7 сентября в 16.00 в Медиацентре Новой сцены Александринского театра.

Кстати

В рамках научно-просветительской программы Театральной Олимпиады-2019 с сентября по декабрь в Александринке пройдут мастер-классы под руководством Андрея Щербана, Томи Янежича, Андрия Жолдака, Хайнера Гёббельса, Ярослава Фрета, Деклана Доннеллaна, Ратана Тьяма, Пауля Роттгера. Это уникальная возможность получить опыт работы с ведущими зарубежными режиссерами. Блишайшее событие: 9-16 сентября пройдет восьмидневный мастер-класс Андрея Щербана, посвященный работе над текстами британского драматурга и сценариста Сары Кейн.