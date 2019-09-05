Спектакль Люпы "Процесс" пройдет 6 и 7 сентября в Санкт-Петербурге

Новости

Милош Земан высказался за сохранение памятника Коневу в Праге 22:38
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ 21:47
Ученые обнаружили, что морские змеи используют свою голову как жабры 21:36
Умер первый исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон 21:20
В Батуми нашли "сокровища" римского командира 21:15
Мутко раскритиковал работу МЭР с пострадавшими в Тулуне предпринимателями 21:13
Бывший аналитик ЦРУ рассказал о звонке Путина Бушу перед 11 сентября 21:09
Боец ММА Шлеменко потерпел поражение от Ханикатта 20:39
В школьной столовой под Липецком нашли рис с червями 19:35
Участники "Уральских пельменей" объявили о прощальном туре 19:20
СК сообщил подробности катастрофы с прогулочным катером в Крыму 19:15
В Москву возвращаются автомобильные пробки 19:02
В Крыму МЧС приостановит поиски пассажира затонувшего катера 18:47
Рэпер Элджей женился на ведущей "Орла и решки" Ивлеевой 18:42
Стоимость барреля нефти превысила 62 доллара 18:38
В Севастополе завели дело по факту смерти пенсионерки у больницы 18:31
Назван исполнитель одной из главных ролей в сериале "Властелин колец" 18:15
Эксперт: покупатели "драйверской" Lada Granta хотят выделяться из толпы 18:00
На севере Петербурга нашли чемодан с убитой женщиной внутри 17:57
В Сочи объявили штормовое предупреждение 17:30
В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8 17:27
СК начал проверку по факту обрушения здания в лагере Подмосковья 17:21
Беспилотники "Яндекса" начнут перевозить пассажиров в 2023 году 17:18
В Петербурге появится памятник великому Баху 17:16
Новой Skoda Octavia RS очень не повезло на испытаниях 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
05.09.2019 21:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Спектакль Люпы "Процесс" пройдет 6 и 7 сентября в Санкт-Петербурге

Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(7957)
"Процесс" Кристиана Люпы, Александринский театр, Санкт-Петербург, 6-7 сентября.
Спектакли Кристиана Люпы настоящие масштабные полотна: они могут идти по девять или 15 часов. "Процесс" короче - "всего" пять. Фото: Театральная олимпиада-2019/Magda Hueckel Спектакли Кристиана Люпы настоящие масштабные полотна: они могут идти по девять или 15 часов. "Процесс" короче - "всего" пять. Фото: Театральная олимпиада-2019/Magda Hueckel
Спектакли Кристиана Люпы настоящие масштабные полотна: они могут идти по девять или 15 часов. "Процесс" короче - "всего" пять. Фото: Театральная олимпиада-2019/Magda Hueckel

Свой первый российский спектакль Кристиан Люпа поставил на сцене Александринского театра в 2007 году по чеховской "Чайке". На Театральной Олимпиаде-2019 в Александринке всемирно известный режиссер, сценограф, педагог и реформатор польской сцены представит "Процесс" по роману Кафки.

Первой премьерой сезона в Театре Табакова станет спектакль "Ревизор"

Некоторые его постановки шли по пятнадцать часов. "Меня интересуют пограничные области между литературой и театром: неполного театра и перетекающей в театр литературы. Меня давным-давно не интересует чистое искусство", - признавался Люпа в одном из интервью.

"Почему в театре все должно быть театрально? Я не хочу до конца делать из театра драму. В романе открытия на тему диалога не сводятся только к самому диалогу. Они проявляются в сосуществовании диалога и определенного лирического контекста, тихого шепота, простирающегося над ситуацией. Я делаю театр, который заражен литературой и не может целиком от нее освободиться. И одновременно является чем-то совершенно другим, может быть, даже противоположным театру слова", - объясняет режиссер.

Фото: Юлия Смелкина / Театр имени Ленсовета
Театр имени Ленсовета объявил планы на сезон

Чтобы рассказать со сцены "Мастера и Маргариту", ему понадобилось девять часов. По сравнению с Булгаковым его пятичасовой Кафка уже совсем не "лонгрид". Скорее, эмоционально-интеллектуальный дайджест одного из наиболее загадочных и провокационных философских романов мировой литературы, создававшегося в 1914-1915 годах, не оконченного и опубликованного уже только после смерти автора в 1925 году. В спектакле главный герой "Процесса" Кафки Йозеф К. превращается во Франца К., обладающего чертами и литературного героя, и его автора, и ведет диалог со своим отражением - вторым Францем К. Почему его арестовали, в чем его обвинили, виновен ли он... Герой не знает этого и сам, все меньше понимая суть происходящего.

Попытка взять реванш происходит за пределами законов логики и реальности. История начинается в сознании героя. Чем она, в представлении создателей спектакля, предположительно, заканчивается, можно узнать и при личном общении c режиссером. Встреча состоится 7 сентября в 16.00 в Медиацентре Новой сцены Александринского театра.

Кстати

В рамках научно-просветительской программы Театральной Олимпиады-2019 с сентября по декабрь в Александринке пройдут мастер-классы под руководством Андрея Щербана, Томи Янежича, Андрия Жолдака, Хайнера Гёббельса, Ярослава Фрета, Деклана Доннеллaна, Ратана Тьяма, Пауля Роттгера. Это уникальная возможность получить опыт работы с ведущими зарубежными режиссерами. Блишайшее событие: 9-16 сентября пройдет восьмидневный мастер-класс Андрея Щербана, посвященный работе над текстами британского драматурга и сценариста Сары Кейн.

Культура Театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк Театр с Ириной Корнеевой
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8
В Кремле не подтвердили планы телефонного разговора Путина с Зеленским
Негосударственные пенсии разрешат получать на пять лет раньше
Путин предлагал Трампу купить у России гиперзвуковое оружие