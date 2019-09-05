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05.09.2019 20:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Навигатор профессий

В Петербурге для старшеклассников открыли специальную информационную систему
Текст: Евгения Цинклер ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(7957)
В Северной столице запустили информационную систему "Навигатор профессий Санкт-Петербурга". Это новое слово в профориентации школьников: на сайте profinavigator.ru сосредоточена вся информация, которая может пригодиться при выборе сферы деятельности.

Для того, кто точно знает, что хочет стать, допустим, журналистом или ветеринаром, все примерно понятно. А вот как быть, если школьник решил стать биоником, дизайнером интерфейсов, вирусным аналитиком? Или вовсе не можешь определиться в океане профессий.

В Петербурге старшеклассники научили пенсионеров работать с гаджетами

На помощь придет "Навигатор". Три основных раздела портала - "Кем стать", "Где учиться", "Где работать". Гуляя по сайту, можно в легкой и увлекательной форме узнать о разных профессиях, выбрать вуз для поступления, посмотреть, на каких предприятиях востребованы те или иные специалисты, и даже "прикинуть" уровень будущего заработка.

Кликаем, например, на далеко не всем понятную профессию "Бэкенд-разработчик". Читаем об особенностях этой профессии. Здесь же - видеоинтервью с настоящим бэкенд-разработчиком, примерная зарплата (50-150 тысяч рублей) и ссылка на профильный петербургский вуз.

- Все мы когда-то стояли перед выбором будущей профессии. Но в нашей юности такого портала, который подсказал бы верный путь, не было, - комментирует вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. - А для нынешних школьников теперь созданы все возможности, чтобы получать актуальную информацию о профессиональном образовании и работе в нашем городе.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Навигатор" аккумулирует информацию не только о профессиях, но также о федеральных и региональных профориентационных проектах и соревнованиях. Старшеклассники могут выстроить несколько траекторий своего дальнейшего обучения, создать портфолио, интересное не только потенциальному вузу, но и будущему работодателю. А руководители предприятий в свою очередь могут познакомиться с талантливыми молодыми людьми, пригласить их на стажировки и практики, вовлекая в собственные проекты и выявляя молодые таланты.

- Город заинтересован в том, чтобы вкладывать средства в подготовку востребованных специалистов, - заключает врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Таких, которые бы не уезжали в поисках заработка в другие регионы. Они нужны нам самим.

Общество Образование Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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