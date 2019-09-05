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05.09.2019 10:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге к новой станции метро пустят автобусы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Новые станции петербургского метрополитена будут полностью вписаны в транспортную инфраструктуру города. В частности, к станции метро "Шушары" с 5 сентября будут ходить автобусы из Колпино, сообщает комитет по транспорту Северной столицы.

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В частности, автобус № 330 будет возить пассажиров от улицы Оборонной в Колпино. Также станция метро "Шушары" станет конечной остановкой для коммерческих маршрутов №№ К-293А и К-296.

Обновленная транспортная схема значительно упростит жителям Колпино путь до центра Петербурга. Также изменят свои маршруты автобусы, которые сейчас возят жителей микрорайона Шушары.

Остальные станции второй очереди Фрунзенского радиуса находятся на оживленных улицах. Так, через "Проспект Славы" и "Дунайскую" и сейчас ходит множество автобусных маршрутов, которые соединяют Фрунзенский район с Невским и Московским.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Метрополитен Санкт-Петербурга Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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