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05.09.2019 21:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Выставка, посвященная Серебряковой, откроется 12 сентября в Петербурге

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(7957)
"Зинаида Серебрякова. Живопись, графика, письма", галерея искусств KGallery, Санкт-Петербург, 12 сентября - 3 ноября.
Семейные портреты - один из любимых жанров Серебряковой. Лучшим вдохновением для нее было, когда все собирались вместе. Фото: Предоставлено галереей искусств Kgallery Семейные портреты - один из любимых жанров Серебряковой. Лучшим вдохновением для нее было, когда все собирались вместе. Фото: Предоставлено галереей искусств Kgallery
Семейные портреты - один из любимых жанров Серебряковой. Лучшим вдохновением для нее было, когда все собирались вместе. Фото: Предоставлено галереей искусств Kgallery

Что вспоминается первым, когда говорят о Зинаиде Серебряковой? Ну конечно, юная кареглазая красавица с полотна "За туалетом" (между прочим, автопортрет!), а еще теплая, полусонная "За завтраком". Конечно, настоящую живопись, как и настоящие стихи, делить по гендерному признаку негоже, но во всем, что вышло из-под кисти Серебряковой, чувствуется именно женская нежность, какой-то убаюкивающий уют... Особенно заметно это в отношении тех ее полотен, которые связаны с семьей. Посмотрите на портреты мужа - Бориса Серебрякова и брата - Евгения Лансере, на изображения детей - их у супругов было четверо, и именно они завтракают на уже упомянутой картине, они же увлеченно строят "Карточный домик".

В Петербурге пройдет выставка карикатур Бориса Ефимова

Выставки художницы, как правило, готовят главные хранители ее творческого наследия: Третьяковская галерея и Русский музей. Последний, например, в прошлом году организовал вернисаж в Ярославле, а еще раньше - в Казани.

Экспозиция, которую покажут в Петербурге, - иного порядка. Гостям представят не "визитные карточки" художницы, а то, что публика могла увидеть вряд ли: неизвестные произведения из частных ленинградских и петербургских коллекций. Всего - более 70 работ, выполненных в техниках масляной живописи, пастели, темперы, а также акварельные и карандашные рисунки и этюды.

- Все они ничуть не уступают по значимости музейным экспонатам и в полной мере отражают этапы творчества Зинаиды Серебряковой. Многогранность ее таланта проявляется во всех жанрах, в которых она работала: пейзажах и бытовых сценах, портретах и автопортретах, ню, - подчеркивают организаторы.

"Жемчужин" выставки сразу несколько. Это редкий рисунок из итальянского путешествия Серебряковой "Пейзаж. Капри", многочисленные этюды на крестьянские темы, которые она создавала в усадьбе Нескучное - "Зимний пейзаж", "Голова крестьянской девушки", "Крестьянка (портрет няни)", а еще монументальное полотно "Спящая крестьянка". Конечно, будут здесь мастерские по технике и лиричные по настроению семейные портреты и любимые художницей автопортреты (особое внимание обратите на "Автопортрет в костюме Пьеро").

Дорогое искусство Серебряковой

Кроме картин гостям продемонстрируют также редкие фотографии и архивные материалы, а продолжит выставку большая дополнительная программа: лекции и мастер-классы для всей семьи.

Кстати, Серебрякова - одна из немногих женщин, входивших в объединение "Мир искусства", уже при жизни ее творчество высоко ценилось и выставлялось по всему миру. Ценится оно и сейчас: в 2015 году ее "Спящая девочка" была продана на аукционе Sothbey s почти за 6 миллионов долларов.

Но судьба художницы безоблачной не была. После революции она уехала в Париж и вернуться на родину так и не смогла. Особенно ее удручало расставание с детьми - видеться практически не получалось. Все они, к слову, тоже стали художниками.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк
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