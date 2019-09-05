На "Киношоке" состоятся мировые премьеры чеченского и чилийского фильмов

Впервые за всю 28-летнюю историю фестиваля "Киношок" в основном конкурсе участвует фильм из Чечни. В субботу - мировая премьера картины "Лучшие друзья", представлять которую в Краснодарский край приедет режиссер, президент фонда поддержки и развития кинематографии Северного Кавказа и гендиректор компании "Чеченфильм" Беслан Терекбаев. Конкуренция в этот день у него будет сильная - последнюю работу чилийского режиссера Себастьяна Аларкона "Оппозиционер" по сценарию Александра Адабашьяна также впервые покажут именно на "Киношоке". Об этих кинособытиях "Российской газете" рассказал куратор главной программы фестиваля Александр Соломонов.

"Лучшие друзья" - это копродукция Чечни и Индии. "Оппозиционер" - совместная российско-чилийская картина…

Александр Соломонов: Копродукцию Чечня-Индия мы ждали еще в прошлом году, вели переговоры. Мы знали, что съемка идет, но тогда нам картину не дали - она была не готова. А в этом году "Чеченфильм" вышел на "Киношок", когда уже практически была сверстана программа. Мы сказали, что готовы их поддержать - уникальная копродукция, необычный микс России и Индии, серьезный проект на международном уровне, такого никогда не было: российское региональное кино и глобальная индийская киноиндустрия.

О чем сегодня снимают фильмы в Чечне?

Александр Соломонов: О том, как пересекаются судьбы трех ребят разных национальностей и вероисповеданий. Это семейное кино. О дружбе, самоотверженности детей.

По теме - это тенденция? Какая ситуация на "Чеченфильме" - появилась уже внутренняя конкуренция?

Александр Соломонов: У них сейчас о конкуренции речи не идет, они пока только пытались восстановиться. Вообще из этого южного региона у нас проектов такого масштаба еще нет. Есть авторские работы для узкой аудитории, а "Лучшие друзья" - это заявка на самую широкую аудиторию. Такого регион еще не выдавал. Посмотрим, покажем.

А что касается попадания на "Киношок" последнего фильма Себастьяна Аларкона?

Александр Соломонов: О фильме "Оппозиционер" мне рассказывал Иван Качалин, который там был продюсером и сыграл в нем небольшую роль. (Иван, кстати, приезжал на "Киношок" два года назад со своей картиной, которая здесь вызвала большие дебаты). Так случилось, что эта картина оказалась последней работой чилийского режиссера. Через какое-то время после ухода Себастьяна Аларкона Иван позвонил, сказал, что я могу ее посмотреть. Потом мы решили пригласить фильм на "Киношок". Состав в "Оппозиционере" тяжеловесный и по режиссуре - Себастьян Аларкон, и по сценарию - Александр Адабашьян. Необходимо уточнить - то, что мы увидим на фестивале, еще не окончательная версия картины, будут еще технические доработки. То есть, это еще чуть-чуть "сырое" кино, которое прекрасно еще и своей вот этой шероховатостью... Это авторское кино, которое в то же время довольно легкое. И это сатира - сатира на оппозицию, точнее, на оппозиционно настроенную интеллигенцию. Немножко над ними пошутили, абсолютно незлобно, никого и ничто не дискриминируя.

"Киношок" в этом году сделал возврат к кино стран СНГ. Фестиваль решил вернуться к своим истокам? Ведь одно время был взят курс исключительно на национальные кинематографии.

Александр Соломонов: Это было два года назад. Но когда мы сфокусировались на национальном кино, мы изначально хотели все-таки постепенно вернуться к тематике стран СНГ, потому что страны СНГ - это в первую очередь то, чем известен фестиваль "Киношок". И очередной год для нас ознаменовался новыми поисками самоидентификации нашего киносмотра в контексте не только федерального, но и мирового современного фестивального движения. И, на мой взгляд, эти поиски принесли вполне интересный результат. Вернувшись к показу фильмов стран СНГ, мы одновременно поставили их в один ряд с образцами регионального российского кинематографа. Возвращались мы к этому постепенно, на протяжении нескольких лет. В прошлом году мы подключили страны Таможенного союза, в этом году у нас фильмы стран СНГ. И, вернувшись к истокам, мы в то же время обновились и омолодились, потому что страны СНГ у нас "зарифмованы" с региональным кинематографом России. Мне кажется, это очень интересно. Когда на одной площадке мы можем посмотреть и то, что делается в регионах России, и то, что снимается у наших соседей.

Фото: Борис Кремер

В этом году вопрос выбора стоял остро?

Александр Соломонов: Нас очень порадовал Казахстан - у них очень урожайный год, они много картин предложили. В Казахстане сейчас есть деньги в кино. "Аруах" Хуата Ахметова и "Шыракши (Хранитель)" Ермека Турсунова, представленные на "Киношоке" - два совершенно прекрасных фильма. Это российские премьеры.

У киргизов после прошлого года, когда они выдали большое количество фильмов, которые хорошо прошли не только на внутренних российских фестивалях, но и на европейских, в этом году поменялась стратегия: в первую очередь они отдают фильмы на европейские фестивали класса А. Но это их выбор.

По нашим российским регионам - тут уже мы можем выбирать. Регионов много, фильмов нам предлагают много, конкурсный отбор большой.

Какие, по вашему мнению, фильмы "Киношока" обязательны для просмотра?

Александр Соломонов: Мне как составителю программы сложно ранжировать фильмы по значимости. Мне хотелось бы, чтобы упомянутые казахские фильмы "Аруах" и "Шыракши" увидело как можно большее количество зрителей, чтобы эти картины запомнились, - они определенно заслуживают внимания. Что еще важно посмотреть? Интересную картину нам выдал Томск - фильм "Вера" Александра Нерадовского.

Фильм "Игры до 14+" Елены Ланских представляет на "Киношоке" наш центральный регион, это киноальманах из нескольких новелл, одну из которых еще никто не видел, а другие удачно прошлись по европейским фестивалям. И они там были востребованы, хорошо приняты, у них серьезный послужной список. Это альманах о трудных девочках-подростках; про трудных мальчиков мы слышим постоянно, а вот именно девочек в нашем поле зрения нет на первом плане.

Далее стоит обязательно отметить узбекский фильм "Горячая лепешка" Умида Хамдамова. И "Вернер Грубер" Игоря Садовски - это уже Молдова, страна, которая снимает сегодня, прямо скажем, немного кино, а то, что включено в конкурс "Киношока" интересно как сама попытка сделать молдавскую, и в то же время западноевропейскую картину. Простой сюжет, понятная история, любопытная операторская работа. Молдавия сняла не хоррор, а немножечко триллер, и интересен сам факт того, что они попытались это сделать. Конечно, если вы ждете чего-то необычного, что вы раньше не видели, надо смотреть чеченский фильм "Лучшие друзья", это картина для семейного просмотра.

И обязательный пункт в программе "Киношока" - фильм "Оппозиционер" Себастьяна Аларкона - потому, что это имя уже вписанное в историю нашего кинематографа и это последняя работа мастера, которую еще никто не видел.

Фото: Борис Кремер

Еще после длительного перерыва мы вновь вводим в практику внеконкурсные и специальные показы. Их у нас в этом году (в отличие от прошлых лет) много, и они любопытные. На фестивале представлены "Троица" Ян Гэ, "Керосин" Юсупа Разыкова. Ян Гэ приезжала к нам и встречалась со зрителями; а Юсуп Разыков - председатель большого жюри. Также будет показан документальный фильм "Небесный тапер" о композиторе Олеге Каравайчуке еще одного члена большого жюри - Сергея Ландо. Гоша Куценко лично представил зрителям Анапы свою новую картину "Обычные парадоксы небытия. Альманахер". А в день закрытия мы покажем фильм "Песня Лингшуи", в котором снялась президент фестиваля Ирина Борисовна Шевчук.