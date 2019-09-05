Ростовскую область покрыли сетью экологичных газозаправочных станций

В 2019 году на Дону построят 13 газозаправочных станций (сегодня их 11) и начнут строительство еще шести, с участием частных инвесторов. Новые газовые заправки появятся в Донецке, Гукове, Егорлыкском, Песчанокопском, Морозовском и Зимовниковском районах. Участки под строительство инвесторы получат в рамках областного закона о крупных инвестпроектах.

Как поясняют эксперты, Ростовская область наряду с Белгородской стала пилотным регионом России по ускоренному переходу автотранспорта на газ. Местные власти рассчитывают, что к концу реализации программы потребление газомоторного топлива вырастет до 250 миллионов кубометров в год – то есть более чем в семь раз от 2018 года, а вредные выбросы в атмосферу за счет этого сократятся в восемь-десять раз.

- Очевидно, что реализация проекта позволяет снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду. И экономическая эффективность таких экологичных автомобилей не ниже, чем у бензиновых и дизельных, - считает Василий Голубев. - Наша задача – создать новые возможности для людей.

По словам экспертов, сегодня в Ростовской области более полутора миллиона машин. Еще примерно 1,6 миллиона ежегодно следует транзитом через регион. Это создает высокую экологическую нагрузку – область входит в пятерку регионов по самому большому объему вредных выбросов от автотранспорта. Поэтому регион охотно решил поучаствовать в пилотной программе. За основу власти взяли опыт коллег из итальянского Милана, где уже много лет работают подобные центры.

Всего до конца 2021 года в Ростовской области должно быть построено не менее 39 газозаправочных комплексов, к 2024-му - 49, а к 2030-му – 62.

Кстати



Общественный транспорт Ростова тоже активно переводят на газ. Накануне Чемпионата мира по футболу местные автотранспортные компании закупили новых 140 автобусов, работающих на голубом топливе, а 2018-м году еще 25. По планам, к 2025 году по ростовским улицам будет курсировать 450 таких машин. А для переоборудования и обслуживания любого транспорта, работающего на природном газе, будут открыто десять специальных сервисных центров.