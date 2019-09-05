Бывший судья Северского районного суда Краснодарского края 44-летний Владимир Видинеев признан виновным по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ - в покушении на мошенничество. Причем в особо крупном размере. По приговору суда он получил 2 года и 4 месяца колонии общего режима.

По информации Следственного комитета России, в феврале 2014 года к Видинееву, на тот момент судье в отставке, обратился за юридической помощью предприниматель из Новороссийска. Мужчина был фигурантом уголовного дела о незаконном образовании организации на правах юридического лица. Дело на него возбудили по статье 173.1 УК РФ. Предварительное расследование проводили сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Судья в отставке пообещал за определенное вознаграждение помочь в прекращении уголовного преследования. Он даже заверил бизнесмена, что поможет в возврате ранее изъятого у фигуранта в ходе обыска имущества и документов. При этом сослался на связи в полицейском главке и Следственном комитете.

Но это еще не все, что обещал сделать Видинеев для попавшего в уголовное дело предпринимателя. По данным следствия, подтвержденным в суде, отставник пообещал поддержку фирме, которую возглавляла супруга предпринимателя. Он гарантировал положительные итоги налоговой проверки и даже взялся обеспечить получение кредита на развитие бизнеса - за счет "письма положительного характера", которое якобы должны были направить в адрес банка из полиции.

За свои услуги Видинеев запросил шесть миллионов рублей, часть из которых якобы предназначалась на взятки сотрудникам правоохранительных органов.

Судья в отставке признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере

А вот предприниматель, которому Видинеев наобещал золотые горы, понял, что предложение носит глубоко противоправный и нереальный характер. Он сообщил об этом следователям. А когда в июне 2014 года в Краснодаре заявитель в салоне автомобиля передал бывшему судье пакет с деньгами, то мошенник был задержан с поличным. Причем 5,75 миллиона рублей в пакете оказались муляжом.

Квалификационная коллегия судей дала "добро" на возбуждение против Видинеева уголовного дела. И его отдали по результатам расследования под суд. Но судили его дважды. Первоначально он получил 3,5 года колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Апелляция отменила приговор, указав на нарушения, связанные с ходатайством о подсудности судейского дела. В новом приговоре уменьшили срок наказания.