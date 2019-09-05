Новости

Милош Земан высказался за сохранение памятника Коневу в Праге 22:38
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ 21:47
Ученые обнаружили, что морские змеи используют свою голову как жабры 21:36
Умер первый исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон 21:20
В Батуми нашли "сокровища" римского командира 21:15
Мутко раскритиковал работу МЭР с пострадавшими в Тулуне предпринимателями 21:13
Бывший аналитик ЦРУ рассказал о звонке Путина Бушу перед 11 сентября 21:09
Боец ММА Шлеменко потерпел поражение от Ханикатта 20:39
В школьной столовой под Липецком нашли рис с червями 19:35
Участники "Уральских пельменей" объявили о прощальном туре 19:20
СК сообщил подробности катастрофы с прогулочным катером в Крыму 19:15
В Москву возвращаются автомобильные пробки 19:02
В Крыму МЧС приостановит поиски пассажира затонувшего катера 18:47
Рэпер Элджей женился на ведущей "Орла и решки" Ивлеевой 18:42
Стоимость барреля нефти превысила 62 доллара 18:38
В Севастополе завели дело по факту смерти пенсионерки у больницы 18:31
Назван исполнитель одной из главных ролей в сериале "Властелин колец" 18:15
Эксперт: покупатели "драйверской" Lada Granta хотят выделяться из толпы 18:00
На севере Петербурга нашли чемодан с убитой женщиной внутри 17:57
В Сочи объявили штормовое предупреждение 17:30
В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8 17:27
СК начал проверку по факту обрушения здания в лагере Подмосковья 17:21
Беспилотники "Яндекса" начнут перевозить пассажиров в 2023 году 17:18
В Петербурге появится памятник великому Баху 17:16
Новой Skoda Octavia RS очень не повезло на испытаниях 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
05.09.2019 22:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сняли мантию и дали срок

Судья в отставке получил срок заключения
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(7957)
Бывший судья Северского районного суда Краснодарского края 44-летний Владимир Видинеев признан виновным по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ - в покушении на мошенничество. Причем в особо крупном размере. По приговору суда он получил 2 года и 4 месяца колонии общего режима.

По информации Следственного комитета России, в феврале 2014 года к Видинееву, на тот момент судье в отставке, обратился за юридической помощью предприниматель из Новороссийска. Мужчина был фигурантом уголовного дела о незаконном образовании организации на правах юридического лица. Дело на него возбудили по статье 173.1 УК РФ. Предварительное расследование проводили сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Судья в отставке пообещал за определенное вознаграждение помочь в прекращении уголовного преследования. Он даже заверил бизнесмена, что поможет в возврате ранее изъятого у фигуранта в ходе обыска имущества и документов. При этом сослался на связи в полицейском главке и Следственном комитете.

Фото: iStock
Тольяттинский судья попал под суд за взятку

Но это еще не все, что обещал сделать Видинеев для попавшего в уголовное дело предпринимателя. По данным следствия, подтвержденным в суде, отставник пообещал поддержку фирме, которую возглавляла супруга предпринимателя. Он гарантировал положительные итоги налоговой проверки и даже взялся обеспечить получение кредита на развитие бизнеса - за счет "письма положительного характера", которое якобы должны были направить в адрес банка из полиции.

За свои услуги Видинеев запросил шесть миллионов рублей, часть из которых якобы предназначалась на взятки сотрудникам правоохранительных органов.

Судья в отставке признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере

А вот предприниматель, которому Видинеев наобещал золотые горы, понял, что предложение носит глубоко противоправный и нереальный характер. Он сообщил об этом следователям. А когда в июне 2014 года в Краснодаре заявитель в салоне автомобиля передал бывшему судье пакет с деньгами, то мошенник был задержан с поличным. Причем 5,75 миллиона рублей в пакете оказались муляжом.

Квалификационная коллегия судей дала "добро" на возбуждение против Видинеева уголовного дела. И его отдали по результатам расследования под суд. Но судили его дважды. Первоначально он получил 3,5 года колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Апелляция отменила приговор, указав на нарушения, связанные с ходатайством о подсудности судейского дела. В новом приговоре уменьшили срок наказания.

Власть Право Уголовное право Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8
В Кремле не подтвердили планы телефонного разговора Путина с Зеленским
Негосударственные пенсии разрешат получать на пять лет раньше
Путин предлагал Трампу купить у России гиперзвуковое оружие