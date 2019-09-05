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05.09.2019 20:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Золотая рыбка

Ученые нашли новый способ получения коллагена
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(7957)
В Астраханском техническом госуниверситете разработали технологию производства питьевого коллагена для омоложения костей, сосудов и кожи из чешуи местных рыб. Проект, не имеющий аналогов в России, получил грант фонда содействия инновациям. На продукт уже поступают заказы со всей России.

Чуть больше двух лет назад сотрудники кафедры АГТУ Олеся Якубова и Аделя Бекешева разработали технологию производства желатина - разновидности коллагена - из чешуи рыб. Статью прочла владелица известного косметологического салона Казани. Она связалась с астраханскими учеными, предложив идею производства рыбного питьевого коллагена для оздоровления организма - по аналогии с японским продуктом, который изготавливают из морепродуктов.

Фото: Whitehoune / iStock
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Исследования и лабораторные испытания велись полгода, результаты оказались успешными. Продукт прошел тестирование в Центре гигиены и эпидемиологии на соответствие параметрам пищевой безопасности. Астраханские ученые оформили патент, а казанская предпринимательница заказала четыре партии продукта.

- На питьевой коллаген сейчас очень большой спрос, - рассказывают ученые. - В отличие от аналогичного продукта из костей животных, он лучше усваивается и не имеет неприятного запаха.

Сырье для производства: чешую карася, леща, карася и толстолобика - исследователи приобретают на местных предприятиях. Но для масштабного производства этого может и не хватить. Поэтому уже сейчас инноваторы присматриваются к компаниям из соседнего Казахстана.

Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
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