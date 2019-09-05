В Астрахани выбрали лучших управленцев

Победителями кадрового конкурса "Губернаторский резерв" в Астраханской области стали 50 лучших управленцев. Награды им вручил врио губернатора региона Игорь Бабушкин
Напомним, конкурс "Губернаторский резерв" проводится по поручению главы региона Игоря Бабушкина при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Он стартовал 27 июня, и за два месяца заявки на участие в нем подали 7 793 человека. В финал же прошли только 150.
Проявить себя финалисты могли вовремя командных мероприятий: деловых игр, выполнения кейсовых задач, проведения открытых уроков в школах и делового завтрака, на котором обсуждались проблемы региона и пути их решения.
- Такое число участников для нас рекорд. Если сравнивать по численности населения регионы, где проходили аналогичные проекты, мы безусловные лидеры. А это значит, что люди хотят жить и работать в Астраханской области, -заметил Игорь Бабушкин на торжественной церемонии награждения победителей.
И добавил, что на самом деле победа в конкурсе - это только первый этап.
- Вы уже доказали, что вы содержательные люди, квалифицированные управленцы, на которых можно рассчитывать, - заметил глава региона, - Теперь вам предстоит оправдать это доверие. В этом у нас с вами много общего. Мне тоже пришлось за короткие сроки вникнуть во все проблемы Астраханской области и предложить решения. Надеюсь, что в будущем нам предстоит общий труд на благо региона.
Уже после церемонии награждения Игорь Бабушкин пообщался с победителями, отметив самых перспективных кандидатов. В ближайшее время запланированы собеседования более чем с 20 победителями проекта.
Подобный управленческий конкурс в области планируется проводить регулярно. А пока генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров пригласил нынешних победителей на федеральный конкурс "Лидеры России", который пройдет в сентябре.
- Мы проводим похожие конкурсы в нескольких регионах и, к сожалению, не все главы готовы к тому, чтобы поддержать такой честный, открытый отбор. Без этой заинтересованности и внимания было бы невозможно провести такой конкурс на региональном уровне, - добавил Комиссаров.