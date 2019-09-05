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05.09.2019 14:33
Проект: В регионах

В Астрахани выбрали лучших управленцев

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)

Победителями кадрового конкурса "Губернаторский резерв" в Астраханской области стали 50 лучших управленцев. Награды им вручил врио губернатора региона Игорь Бабушкин

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Напомним, конкурс "Губернаторский резерв" проводится по поручению главы региона Игоря Бабушкина при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Он стартовал 27 июня, и за два месяца заявки на участие в нем подали 7 793 человека. В финал же прошли только 150.

Проявить себя финалисты могли вовремя командных мероприятий: деловых игр, выполнения кейсовых задач, проведения открытых уроков в школах и делового завтрака, на котором обсуждались проблемы региона и пути их решения.

- Такое число участников для нас рекорд. Если сравнивать по численности населения регионы, где проходили аналогичные проекты, мы безусловные лидеры. А это значит, что люди хотят жить и работать в Астраханской области, -заметил Игорь Бабушкин на торжественной церемонии награждения победителей.

И добавил, что на самом деле победа в конкурсе - это только первый этап.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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- Вы уже доказали, что вы содержательные люди, квалифицированные управленцы, на которых можно рассчитывать, - заметил глава региона, - Теперь вам предстоит оправдать это доверие. В этом у нас с вами много общего. Мне тоже пришлось за короткие сроки вникнуть во все проблемы Астраханской области и предложить решения. Надеюсь, что в будущем нам предстоит общий труд на благо региона.

Уже после церемонии награждения Игорь Бабушкин пообщался с победителями, отметив самых перспективных кандидатов. В ближайшее время запланированы собеседования более чем с 20 победителями проекта.

Подобный управленческий конкурс в области планируется проводить регулярно. А пока генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров пригласил нынешних победителей на федеральный конкурс "Лидеры России", который пройдет в сентябре.

- Мы проводим похожие конкурсы в нескольких регионах и, к сожалению, не все главы готовы к тому, чтобы поддержать такой честный, открытый отбор. Без этой заинтересованности и внимания было бы невозможно провести такой конкурс на региональном уровне, - добавил Комиссаров.

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