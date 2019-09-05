В Керчи полиция начала проверку жестокого убийства собаки

УМВД России по Керчи начало проверку по факту случая жестокого убийства собаки на улице Декабристов. Фотографии мучительной смерти животного опубликовали пользователи соцсетей и местные СМИ. О начатой проверке "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

Очевидцы этого преступления утверждают, что неизвестные живодеры вкрутили в голову собаки шуруп и оставили ее умирать. ЧП произошло около детской больницы. Приехавшие на место ЧП ветеринары оказались бессильны.

Неравнодушные керчане написали обращения в МВД и прокуратуру города с просьбой провести проверку по этому факту и наказать виновных. В результате обращение зарегистрировано в МВД Республики Крым.

Статья 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает срок до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными с применением садистских методов.