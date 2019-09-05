Молодежный клуб Крымского отделения Русского географического общества совместно с факультетом географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского организовали международную стажировку РГО на полуострове.

В прошлом году крымчане побывали в Сербии, а в этом году в Крым с ответным визитом приехали студенты и преподаватели сербских вузов.

Стажировка продлится по 16 сентября и охватит весь полуостров, включая Севастополь. Сербские студенты и преподаватели увидят самые известные памятники региона, его природные заповедники и пещеры, побывают на Крымском мосту.

А первые три дня гости провели в Симферополе, где успели познакомиться с городом и провести ряд встреч в Крымском федеральном университете.

- В Крым все мы приехали впервые. Тема возвращения полуострова в Россию очень популярна в Сербии, - рассказал сотрудник Центра РГО в Сербии, ассистент географического факультета Белградского университета Владан Грбович. - Когда я сказал, что поеду в Крым, все мои знакомые были в шоке. Они просили, чтобы я много фотографировал, узнал, какие тут люди и атмосфера, что в Крыму знают о Сербии. Поэтому ожиданий от поездки в Крым очень много.

В различных экспедициях на территории России сербские студенты и преподаватели работают уже пять лет. Но возможность посетить Крым для них выдалась впервые.

И местом международной стажировки полуостров выбран не случайно. С точки зрения геологии Сербию и Крым связывает обилие пещер и активные процессы карстообразования. Они и будут объектом пристального внимания молодых ученых двух стран.

- В рамках общения на географическом факультете Крымского федерального университета его декан Борис Вахрушев предложил подумать об издании в будущем совместного научного журнала, в котором можно было бы публиковать статьи об исследованиях на эту тему, - рассказала руководитель Молодежного клуба отделения РГО в Крыму Александра Никифорова.

Впредь такие международные стажировки станут регулярными, а география охватывающих их стран будет расширяться.

Уже есть принципиальная договоренность об этом с вузами Турции и Китая.

Тем временем

Крымский федеральный университет и Совет по здоровому образу жизни при Китайско-Российском Комитете дружбы, мира и развития заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в рамках визита китайской делегации в Крым.

- Совет по здоровому образу жизни приложил немало усилий, чтобы в 2019 году КФУ был включен в список рекомендуемых к поступлению вузов в КНР, - рассказал глава китайской делегации Лян Юйши. - Многие абитуриенты из Китая хотят учиться в России, в частности, в Крыму. Если еще несколько лет назад китайские школьники стремились уехать на Запад, то сегодня есть интерес обучения в России