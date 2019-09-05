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05.09.2019 18:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму МЧС приостановит поиски пассажира затонувшего катера

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Крымским спасателям по состоянию на 18 часов не удалось обнаружить тело пассажира, пропавшего после опрокидывания прогулочного катера "Камелот". Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

В Крыму пропал пассажир затонувшего прогулочного катера

- Спасатели обследовали более пяти километров береговой линии в районе мыса Меганом у Судака, - рассказали в ведомстве. - Но, к сожалению, поиски к этому моменту результатов не дали. Волнение моря не позволяет проводить подводные спуски, а также операцию на воде.

В поисково-спасательных работах задействованы сотрудники "Крым-спаса", ГИМС, ГУ МЧС России по РК - всего 10 единиц техники, 26 человек, восемь катеров. Но, как уточнил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, с наступлением темного времени суток работы будут приостановлены.

Напомним, по версии МЧС, прогулочный катер "Камелот" вышел в море в шторм и из-за высокой волны опрокинулся. 11 пассажиров и двое членов экипажа были спасены - никто из них при этом не был травмирован. Еще один пассажир бесследно пропал.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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