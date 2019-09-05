В Крыму пропал пассажир затонувшего прогулочного катера

В Крыму в районе мыса Меганом затонул прогулочный катер "Камелот", на котором во время происшествия находились 14 человек - 12 пассажиров и два члена экипажа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сообщение о тонущем катере поступило в службу спасения в 13 часов 40 минут.

- 13 человек было спасено с катера "Камелот" , - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. - Сейчас силами спасателей Судакского и Феодосийского аварийно-спасательного отряда "Крым-спас", ГИМС и ГУ МЧС России ведутся поиски одного из пассажиров.

Потерпевший бедствие катер находился на расстоянии около 200 метров от береговой линии.