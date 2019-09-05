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05.09.2019 11:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района. В ситуацию вмешалась администрация города, которая по поручению мэра Анатолия Пахомова выделила семье квартиру из муниципального жилого фонда.
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи Фото: Пресс-служба мэрии Сочи
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи

"Андрей Мартынов приехал в нее, чтобы оценить новые условия проживания. Семье предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное белье для сна на первое время", - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте муниципалитета.

"Это лучше, чем там, в пансионате, где мы с 2016 года живем без света и без воды. Это нас устраивает, мы будем переезжать", - цитирует мэрия слова Андрея Мартынова.

Фото: iStock
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На скандал с выселением онкобольного (а в Сети появилось видео этого инцидента) бурно отреагировали посетители социальных сетей. На происходящее сразу отреагировал Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

- Как выяснилось, в свое время у семьи Мартыновых изъяли земельный участок с жильем, якобы незаконно построенный, - рассказал корреспонденту "РГ" Сергей Мышак. - Безусловно, я не мог не отреагировать и направил запросы в администрацию и прокуратуру Сочи. В них были заданы вопросы, на каком основании администрация города-курорта, заведомо зная о том, что людям негде жить, выселила их на улицу и не озаботилась предоставлением им жилья? И как суд мог нарушить конституционные права человека на жилье?

Сергей Мышак завершил наш разговор такими словами: "Эта ситуация не вписывается в здравый смысл ни с точки зрения закона, ни с точки зрения совести..."

Как пояснили в администрации Сочи, вчера к пансионату "Нептун" главе семьи Андрею Мартынову вызвали "скорую помощь" и предложили госпитализацию, от которой тот отказался.

По данным мэрии, еще в 2007 году Адлерский районный суд удовлетворил иск местной администрации о сносе трех самовольных строений на земельном участке на улице Нижнеимеретинской, 1, и в 2010-м их снесли.

"Таким образом, при изъятии земельного участка под нужды строительства предоставление Мартыновым компенсации в установленном законом порядке не представлялось возможным, - уточнили в мэрии. - Тем не менее главой Сочи было принято решение о временном расселении семьи Мартыновых в пансионате "Нептун", где они проживали до последнего времени".

Кроме того, по словам представителей главы Сочи, администрация ранее предлагала предоставить один из нескольких земельных участков в селе Бестужевском либо на улице Пархоменко Адлерского района. Также мужчину обещали трудоустроить в муниципальную организацию с дальнейшим размещением семьи в общежитии. Но от компромиссных вариантов, по словам мэрии, Мартыновы отказались.

В 2016 году в Адлерский районный отдел судебных приставов Сочи было направлено решение о выселении семьи Мартыновых из временного жилья. Сейчас мэрия не является ни собственником, ни арендатором помещений в пансионате "Нептун". Недавно здание передали Сочинскому государственному университету.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Сегодня ситуацию для "Российской газеты" прокомментировал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

- Мартыновы еще в 2007 году незаконно построили дом, который попал под олимпийскую стройку, проиграли суды, - рассказал Пахомов. - Тем не менее мы идем им навстречу и предлагаем устроиться в муниципальные предприятия, чтобы предоставить жилье. Вчера мы заселили их в муниципальную однокомнатную квартиру на Мацесте в Хостинском районе, но они хотят жить в Адлерском районе. Но у города сейчас нет такой возможности. Да, в этой квартире не было ремонта, но мы и это можем уладить и уже вызвали ремонтную бригаду, которая готова в очень короткие сроки исправить все недостатки и сделать ремонт - поставить двери, окна, поклеить обои и постелить линолеум.

"РГ" продолжает следить за развитием событий.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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