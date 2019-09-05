В Сочи объявили штормовое предупреждение

В ночь с 5 на 6 сентября в Сочи, как сообщили в управлении гражданской обороны и защиты населения администрации города, ожидается резкое ухудшение погоды: с ливнями, грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.

В связи с этим в муниципалитете объявили штормовое предупреждение.

По данным пресс-службы мэрии, на реках существует угроза подъема уровня воды, а также возрастает риск схода малых селей в горах.

На участке Магри - Веселое существует опасность формирования смерчей над морем.

Спасатели обратились к жителям и гостям курорта с просьбой не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112.