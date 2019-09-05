В Челябинске открылись сразу десять электрозарядных станций (ЭЗС), которые подходят для всех видов электрических и гибридных автомобилей. Это первый опыт за пределами Москвы, когда сеть ЭЗС будет функционировать непосредственно в жилых микрорайонах, а не только на крупных автотрассах.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр энергетики РФ Александр Новак (второй и третий слева) убедились, что полная зарядка электрокара занимает 50 минут. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Установленные станции Enel X и "Фора" экологичны, соответствуют современным требованиям безопасности и энергоэффективности. На церемонии пуска объекта на территории жилкомплекса "Александровский" присутствовали делегаты всероссийского съезда энергетиков и победители конкурса "Лидеры энергетики".

Испытать оборудование доверили Дмитрию Ямщикову, активисту сообщества "Электрокар74".

- Прикладываешь карту авторизации, которая пока выдается бесплатно, берешь кабель, вставляешь в зарядный порт машины и нажимаешь кнопку пуска. Большинство челябинцев пользуются электрокарами Nissan LEAF. У особо продвинутых есть марка Tesla, но пока их не больше десятка. Полная зарядка "Ниссана" займет чуть более 50 минут, - пояснил автолюбитель. - "Электробака" хватает примерно на 120-150 километров пути.

По словам Ямщикова, раньше у владельцев электромобилей, конечно, были проблемы: на 30 легковушек в городе приходилась всего одна заправка. Некоторые заряжали батарею прямо во дворе под окном от домашней розетки. Процесс занимал 5-6 часов. Теперь в несколько раз быстрее и комфортнее.

Оператором сети ЭЗС в Челябинске является "Челябэнерго", дочка предприятия "Россети".

Помимо десяти ЭЗС в Челябинске действует еще три на трассах, связывающих город с Екатеринбургом и Магнитогорском, а также в Южноуральске

- Для нас развитие сферы дополнительных услуг - это звено цифровой трансформации, - говорит гендиректор "Россетей" Павел Ливинский. - Мы оценили спрос по городам. В Челябинской области он есть, здесь во владении жителей 34 авто, которые используют зарядную инфраструктуру. Надо с чего-то начинать. От этого зависит развитие электротранспорта в России.

Пока станции работают в тестовом режиме бесплатно. Впрочем, глава "Россетей" заверил, что и дальше электрозаправки будут гораздо выгоднее бензиновых.

Идея создать региональную сеть ЭЗС главе Челябинской области пришла в июле на международной промышленной выставке "Иннопром".

- Я благодарен, что Министерство энергетики РФ и "Россети" очень быстро отреагировали на мою просьбу, и сегодня проект стал реальностью. Мне бы хотелось, чтобы Челябинскую область начали воспринимать как экологически продвинутую. И это один из шагов к новому имиджу, - подчеркнул Алексей Текслер.

Помимо десяти ЭЗС непосредственно в Челябинске с прошлого года действует еще три на трассах, связывающих город с Екатеринбургом и Магнитогорском, а также в Южноуральске. По планам, в ближайшее время появятся и другие ЭЗС, чтобы владельцы автокаров могли путешествовать по междугородным маршрутам.

- Мы рассчитываем в будущем реализовать масштабную программу, и жители Челябинской области смогут воспользоваться современной инфраструктурой для электромобилей, - отметил министр энергетики РФ Александр Новак. - Это позволит не только решать вопросы экологии, но и реализовывать новые компетенции.