Чем грозит природе Ямала нашествие ворон

Ученые обеспокоены: все глубже на севере можно встретить нетипичную для этих мест серую ворону.

О нашествии этих птицы сообщил в своем Instagram Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН в городе Лабытнанги. По словам экспертов, 20 лет назад ворон в этих краях не было, не встречали их даже представители коренных народов, которые в тундре проводят всю жизнь.

Теперь ситуация кардинально меняется. "В летний сезон 2019 мы видели ворон почти ежедневно, увидели, что они разоряют наши искусственные гнезда - бедные куропатки, кулики и прочие", - сокрушаются ученые.

По мнению специалистов, продвижение ворон все дальше на север способствует растущее население (как ненцев, так и рабочих на объектах ТЭКа), оставляющих после себя мусор - пищу для этих птиц. Не последнюю роль играет и потепление климата.