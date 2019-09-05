Чем грозит природе Ямала нашествие ворон

Ученые обеспокоены: все глубже на севере можно встретить нетипичную для этих мест серую ворону.
О нашествии этих птицы сообщил в своем Instagram Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН в городе Лабытнанги. По словам экспертов, 20 лет назад ворон в этих краях не было, не встречали их даже представители коренных народов, которые в тундре проводят всю жизнь.
Теперь ситуация кардинально меняется. "В летний сезон 2019 мы видели ворон почти ежедневно, увидели, что они разоряют наши искусственные гнезда - бедные куропатки, кулики и прочие", - сокрушаются ученые.
По мнению специалистов, продвижение ворон все дальше на север способствует растущее население (как ненцев, так и рабочих на объектах ТЭКа), оставляющих после себя мусор - пищу для этих птиц. Не последнюю роль играет и потепление климата.
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Не самая приятная новость для живности в тундре: нашествие ворОн... 20 лет назад, начиная работать на #Еркута , мы не видели этих птиц, не слышали о них и от наших друзей ненцев. В летний сезон 2019 мы видели ворОн почти ежедневно, мы нашли их гнездо... Листайте на видео - мы впервые увидели, что наши искусственные гнезда разоряют ворОны - бедные куропатки, кулики и прочие... Очевидно, что на продвижение этих птиц в тундру влияет растущее население людей (как ненцев, так и рабочих на объектах ТЭКа) и потепление климата. __________________________________ Hooded crows... very unfortunate news for most of tundra wildlife. Those newcomers from the south specialise on eating eggs of other species. 20 years ago no one know those species in #Erkuta, this season we find their nests, and first time saw how they take the eggs from our artificial nests, two of them!.. one by one... ******************************** #yanao #yamal #erkuta #arctic_lab_yamal #crow #hoodedcrow #crowintundra #янао #ямал #арктиклаб #ворона #сераяворона #воронавтундре