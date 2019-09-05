В Ленинском и Кировском районах Екатеринбурга стартуют пилотные цифровые проекты в рамках "Умного города". Главы администраций будут обкатывать "мониторы мэра", которые позволяют в режиме реального времени отслеживать уборку улиц и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

По словам представителя компании-разработчика Сергея Мамлина, главная задача программного обеспечения - показать результаты в очень простой форме. Работа дорожных служб отслеживается по массе параметров: расход топлива, число вышедших на линию машин, количество выполненных операций, вплоть до опускания щеток. Это помогает исключить так называемый глонаж, когда техника просто катается по улицам, но не чистит их. Телеметрия позволяет сравнивать план и факт, то есть у глав районов появится возможность очень быстро оценить работу подрядчиков, а в период погодных катаклизмов оперативно изменить муниципальное задание.

- Мы уже реализовали подобные проекты в Калуге и Петропавловске-Камчатском. Благодаря внедрению "монитора мэра" в Калуге, с сентября 2018-го по март 2019 года дорожные службы сэкономили 38 процентов топлива. Количество выполненных работ выросло в 1,4 раза. Самое главное - на 90 процентов стало меньше технических сбоев и нештатных ситуаций, - подчеркнул Мамлин. - Предприятия тоже заинтересованы в таких цифровых инструментах: зачастую они перевыполняют муниципальное задание. На базе этого решения легко организовать мониторинговый центр.

По предварительным расчетам, на 100 единиц техники экономия может составить до миллиона рублей в месяц.

Напомним, что Екатеринбург является одной из трех пилотных площадок федерального проекта "Умный город" на территории Свердловской области. Две другие - Каменск-Уральский и Полевской - существенно меньше по размеру и численности населения. 16 августа в центре уральской столицы установили три "интеллектуальные" остановки - тоже в тестовом режиме. Они немного разные по наполнению, объединяют их табло, показывающие время прибытия городского транспорта, и интерактивные панели, с помощью которых можно выйти в интернет, ознакомиться с афишей городских мероприятий или заказать номер в отеле. Оборудование будет опробоваться в течение месяца, а дальше мэрия должна сделать выбор, что лучше для эксплуатации в реальных условиях: единый мультимедийный комплекс или отдельные от "коробки со скамейками" электронные устройства.

По предварительным расчетам, на 100 единиц техники экономия может составить до миллиона рублей в месяц

На первом заседании рабочей группы по "Умным городам" при правительстве Свердловской области местные айтишники предложили еще много интересных идей. К примеру, цифровые решения для паркингов в торговых центрах и на центральных улицах Екатеринбурга. Никаких бумажных талонов, карт - при заезде и выезде система просто фиксирует номер вашего авто. В аэропорту Внуково сейчас проводится эксперимент с "беспилотным паркингом": водителю даже не нужно парковаться, он выходит из салона - машина транспортируется в бокс автоматически. Если тест пройдет удачно, разработчики готовы внедрить что-то похожее в Екатеринбурге. В преддверии Универсиады это может быть очень востребовано.

Среди других перспективных решений, предложенных бизнесом, - биометрический доступ в объекты по рисунку вен на ладони или 3D-геометрии лица, оплата проезда в общественном транспорте по QR-коду, российский протокол, который позволит выпускать оборудование для управления "умными домами" на "отечественных мозгах", нейронную систему, способную идентифицировать предмет, оставленный на остановке, или предотвратить опасную ситуацию. Допустим, человек споткнулся и упал на эскалаторе - лента тут же выключится, чтобы он не получил травму.