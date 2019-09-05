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05.09.2019 09:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Проценты вспять

От участников жилищной госпрограммы потребовали вернуть бюджетные средства
Текст: Анатолий Меньшиков (Югра)
Российская газета - Экономика УРФО № 198(7956)
На первый взгляд, процесс невероятный, но очевидный: Ипотечное агентство Югры взыскивает со 183 семей деньги, в прежние годы перечисленные на их персональные счета в качестве частичной компенсации процентной ставки по жилищному кредиту. Суммы нешуточные - доходят до 800-900 тысяч рублей.

Далеко не каждой семье под силу выплатить столько сразу - отсрочка и рассрочка не предусмотрены. Многие из попавших в переплет заявляют, что оказались в отчаянном положении, близки к банкротству, к потере квартиры. Они возмущены и обвиняют агентство - АО, уполномоченный орган по реализации профильной региональной госпрограммы, в коварной игре.

Пострадавшие провели в Сургуте и Тюмени митинги, пикеты, направили жалобы в прокуратуру, органы исполнительной власти. Одна федеральная общественная организация, позиционирующая себя как антикоррупционная, даже обратилась в территориальное подразделение СК с просьбой расследовать требования агентства в ракурсе уголовного законодательства. Однако надзорное ведомство нарушений не видит, а суды без канители удовлетворяют иски акционерного общества и окружного департамента строительства.

Фото: istock
Снижение ипотечных ставок: Каким оно будет

Юридическим основанием для вынесения сурового вердикта служит типовое заявление, которое клиенты агентства в свое время подписали, чтобы стать участниками программы и воспользоваться льготами. В нем в числе прочего заверяется отсутствие в собственности подписанта и членов его семьи жилых помещений. Те, с кого сегодня взыскивают сотни тысяч рублей, утверждают: их невольно ввели в заблуждение сотрудники агентства, которые якобы говорили, что данное обязательство распространяется только на территорию автономного округа. То есть, если в собственности имеется жилье за его пределами, это уже не важно. Между тем в нем-то, за некоторыми исключениями, и вся закавыка.

Далеко не все семьи стали оспаривать аргументы АО и дожидаться решения суда - перечислили деньги по первому требованию. В совокупности претензионные требования агентства составили 87 миллионов рублей. Из них вернулись в бюджет пока менее 30 процентов. Уточню: расторгнуто соглашений о компенсации процентной ставки на данном основании не 183, а гораздо больше - свыше 500. Просто преобладающая часть семей, заключивших договор с ипотечным агентством, но "скрывшая важные сведения", не успела воспользоваться преференциями.

В агентстве ссылаются на проблемы с проверкой данных: мол, лишь в 2016 году появилась возможность получения сведений в других субъектах РФ

Возникает вопрос, почему вольно или невольно утаенная (как вариант - невостребованная в силу бюрократической халатности) информация вскрыта лишь годы спустя после включения северян в заветный список? В агентстве ссылаются на технические проблемы с проверкой отдельных данных об участниках госпрограммы: мол, лишь в 2016 году появилась возможность получения сведений из единого госреестра о наличии жилой недвижимости в других субъектах РФ. Здесь не видят в этой истории ничего из ряда вон выходящего. Да, досадно, признаются сотрудники, однако оценка деятельности АО, по их словам, должна вытекать из другой цифры, официально продекларированной: с 2006 года с помощью агентства улучшили жилищные условия свыше 66 тысяч югорчан. А полтысячи семей - это меньше процента…

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