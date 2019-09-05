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05.09.2019 15:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Тюменские экспортеры бесплатно разместятся на крупнейшей электронной торговой площадке

Текст: Ольга Ладина
В Тюменской области запустили новую форму поддержки малого и среднего бизнеса. Отныне местные предприятия, ориентированные на экспорт, могут совершенно бесплатно заявить о себе на крупнейшей в мире торговой площадке Alibaba.com, которая обслуживает покупателей и поставщиков в более чем 240 странах и регионах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам руководителя регионального Центра поддержки экспорта Сергея Полухина, заявки от бизнеса принимаются до 15 сентября. Из претендентов комиссия отберет три самых перспективных, на взгляд экспертов, предприятия, которые получат статус "Золотого поставщика". Им помогут оформить электронные витрины и в течение года эти компании бесплатно смогут рекламировать свои товары и услуги. Тем из них, кто ранее не работал на экспорт, окажут поддержку в оформлении всех необходимых сопроводительных документов, а также помогут перевести информацию о товарах на иностранные языки.

В следующем году Центр поддержки экспорта намерен провести новый отбор, при этом количество участников проекта может быть увеличено. Кроме того, для продвижения местного бизнеса на зарубежные рынки Центр уже в сентябре планирует заключить договор еще с одной международной электронной площадкой.

Между тем

По данным Центра поддержки экспорта Тюменской области за первое полугодие 2019 года предприятия региона отправили на экспорт товаров на 1,27 млрд. долларов. За аналогичный период прошлого года - на 1,25 млрд. долларов. Наибольшая доля приходится на топливно-энергетические товары и продукцию химической промышленности.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом с 11,3 до 37 млн. долларов вырос экспорт машин и оборудования, с 8,7 до 10,8 млн. долларов - продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

Чтобы помочь тем производителям, у кого еще нет партнеров за рубежом, в регионе недавно запустили специальный обучающий курс. Программа рассчитана до конца года и состоит из серии семинаров на тему экспортной деятельности. Обучающие предпринимателей эксперты разберут с севшими за парты "учениками" теорию, а также примеры реальных бизнес-кейсов. Инициаторы проекта уверены, что после этого слушатели курса по-новому взглянут на возможности ведения бизнеса за рубежом.

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Власть Работа власти Регионы Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика ВЭД Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее
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