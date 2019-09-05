Количество резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка увеличилось на шесть юридических лиц. Произошло это после одобрения предложенных авторами перспективных проектов на заседании экспертного совета технопарка. Это программные продукты, мобильные приложения, технология виртуальной и дополненной реальности, а еще изготовление необычного мороженого, не имеющего ничего общего с привычным нам лакомством.

Разработчиков различных цифровых продуктов среди резидентов много, а вот пищевых - раз-два и обчелся. Поэтому "антимороженое" вызвало особый интерес. Изобретенное Евгением Щепиным, в прошлом, к слову, профессиональным программистом, оно совсем не содержит молочных жиров, а также сахара либо классических его заменителей. Тем не менее, по отзывам покупателей, изделие на вкус весьма приятное и сладкое. Для тех, чей организм не переносит лактозу, для диабетиков - настоящая находка. В составе исключительно натуральные малокалорийные компоненты растительного происхождения. Один из них, к примеру, банановая мякоть. Евгений, приступив к экспериментальному малотиражному производству мороженого под брендом "Пашуня", постепенно заинтересовал магазины здорового и экологического питания родного региона, соседних северных городов, а не так давно даже продал первую франшизу предпринимателю из Казани. Для Щепина сейчас важно усовершенствовать технологию изготовления для снижения себестоимости продукта.

Разработка другого резидента также имеет отношение к торговле, но это ноу-хау сугубо техническое - "умная" корзина Paycon для покупателя магазина, определяющая категорию выбранных товаров и их стоимость. Нет нужды стоять в очереди к кассе, расплатиться можно с помощью смартфона либо стойки карточной оплаты. Что любопытно: авторы проекта - из Екатеринбурга, в мае в Тюмени на битве стартапов они признаны победителями, получили сертификат на шесть миллионов рублей для реализации задумки, после чего обещали открыть первый в России магазин самообслуживания Paycon в поверившем в них сибирском городе.

Вкратце о четырех других проектах. Компания "Каскад-ПРО", среди клиентов которой учреждения Воронежа, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Салехарда, презентовала систему процессного управления и регламентации деятельности коммерческой и бюджетной организаций. "НефтьГазСервис Навигатор" представил программу систематизации и автоматической идентификации отраслевых баз данных, а фирма "Дженезис" - мобильное приложение для аренды, ремонта, торговли электроинструментом. Компания "Технопарк-Т" хочет наладить выпуск влагозащитных виртуальных очков для посетителей аквапарков, дабы сделать их отдых более насыщенным.

Очередное заседание экспертного совета состоится в октябре, по счету оно будет уже 55-м. Эксперты отбирают проекты, имеющие неплохие шансы на коммерциализацию. Резиденты могут рассчитывать на господдержку. Им предоставляют субсидии на создание экспериментальных образцов, гранты на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Ну а технопарк поддерживает новаторов посредством оказания им бухгалтерских, юридических услуг, размещением в офисных помещениях на льготных условиях, продвижением образцов продукции на промышленных выставках.