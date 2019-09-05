Возбуждено дело о пропаже вылетевшего с Ямала вертолета

Таинственное исчезновение вертолета Ми-2 с тремя людьми на борту будут расследовать в рамках уголовного дела. Оно возбуждено по части 3 статьи 268 УК РФ. Следователи обратились в жителям Ямала с просьбой помочь установить местонахождения пропавших.

"Вертушка" с тремя мужчинами на борту вылетела 11 августа около шести вечера с территории базы в поселке Коротчаево в Новом Уренгое в сторону поселка Дудинка, что в Красноярском крае.

По данным Уральского следственного управления на транспорте СК России, оценка летной годности воздушного судна не проводилась, не было ни плана полета, ни предполетного задания в службах авиационной навигации. Службы организации воздушного движения о полете никто не предупреждал.

К месту назначения вертолет не прибыл, где сейчас могут находиться пассажиры, неизвестно.

Правоохранительные органы просят всех, кому известно что-либо о судьбе пропавших мужчин, если о вертолете, сообщить по телефонам дежурной службы следственного управления 8-912-606-00-57, 8(3494) 24-58-80.

Допрошены родственники и знакомые пропавших, собираются сведения о биллинге их сотовых телефонов - расследование продолжается.