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05.09.2019 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возбуждено дело о пропаже вылетевшего с Ямала вертолета

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба Уральского следственного управлении на транспорте СК России Фото: Пресс-служба Уральского следственного управлении на транспорте СК России
Фото: Пресс-служба Уральского следственного управлении на транспорте СК России

Таинственное исчезновение вертолета Ми-2 с тремя людьми на борту будут расследовать в рамках уголовного дела. Оно возбуждено по части 3 статьи 268 УК РФ. Следователи обратились в жителям Ямала с просьбой помочь установить местонахождения пропавших.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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"Вертушка" с тремя мужчинами на борту вылетела 11 августа около шести вечера с территории базы в поселке Коротчаево в Новом Уренгое в сторону поселка Дудинка, что в Красноярском крае.

По данным Уральского следственного управления на транспорте СК России, оценка летной годности воздушного судна не проводилась, не было ни плана полета, ни предполетного задания в службах авиационной навигации. Службы организации воздушного движения о полете никто не предупреждал.

К месту назначения вертолет не прибыл, где сейчас могут находиться пассажиры, неизвестно.

Правоохранительные органы просят всех, кому известно что-либо о судьбе пропавших мужчин, если о вертолете, сообщить по телефонам дежурной службы следственного управления 8-912-606-00-57, 8(3494) 24-58-80.

Допрошены родственники и знакомые пропавших, собираются сведения о биллинге их сотовых телефонов - расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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