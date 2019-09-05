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05.09.2019 09:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крылья, ноги и "Дакар"

Впервые за много лет Урал продает Китаю больше, чем покупает
Текст: Мария Лисина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 198(7956)
Объемы господдержки свердловских предприятий малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" выросли в три раза и составили в 2019 году 72,3 миллиона рублей. При этом 33 компании заключили контракты на 4,6 миллиона долларов.

- В этой цифре более половины - доля производителей медицинской техники. Реально высокотехнологичное наукоемкое оборудование, которое продается в страны ближнего зарубежья и даже Швейцарию, - отмечает руководитель областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла. - Также большую долю экспорта составляет сельхозпродукция и туристические услуги.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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На Среднем Урале действуют четыре программы, которые помогают выходить малому и среднему бизнесу (МСБ) на международные рынки с несырьевыми предложениями. В частности, предпринимателей консультируют по тонкостям таможенного законодательства, помогают искать партнеров и переводить корпоративные сайты на иностранные языки. Кроме того, фонд берет на себя часть расходов на поездки в другие страны и сертификацию товара. Также с весны 2019 года уральский малый бизнес имеет возможность выставлять свои товары на шести электронных площадках: уже вышли на крупнейшую в мире торговую платформу "Алибаба" производители медоборудования и замороженных полуфабрикатов.

Всего Свердловская область торгует со 159 странами, в списке внешнеэкономических партнеров лидируют Китай, Узбекистан, Киргизия и Казахстан, однако есть там и страны Европы, США. Среди самых экзотических видов товаров, которые уральцы отправляют за границу, - лапки, средний сегмент крыла и кожа птицы. Эта продукция, к примеру, очень востребована в КНР. Еще одно необычное направление - экипировка для мото- и квадроспорта. Именно в одежде екатеринбургского бренда гонщик Сергей Карякин стал победителем ралли "Дакар" в 2017-м.

Одним из драйверов роста экспорта стал "Иннопром".

- Мы ежегодно видим закономерность между проведением выставки и дальнейшим развитием отношений со странами-партнерами. К примеру, все привыкли, что Китай заваливает нас продукцией, и вот, за последние десять лет впервые прослеживается изменение товарного баланса. Свердловская область в КНР в этом году поставила больше, чем завезла оттуда, - сообщил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Фото: iStock
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Среди проблем, мешающих росту экспорта, как ни странно, - менталитет мелких предпринимателей. Немногие из них способны мыслить глобально и не видят причин осваивать внешние рынки. Еще один минус - географическое расположение Среднего Урала.

- Мы находимся далеко от границ, поэтому высоки затраты на доставку продукции в Европу или на Дальний Восток. Зато наши компании создают такие товары и технологии, где доля транспортной составляющей в структуре себестоимости не так высока, - подчеркивает Илья Сулла.

Есть сложности и с возвратом налога на добавленную стоимость: на его оформление уходит до полугода. Непросто конкурировать на внешнем рынке и из-за высоких процентных ставок на кредиты: если японские экспортеры кредитуются под четыре процента, то россияне могут рассчитывать минимум на 14.

Несмотря на все это, количество субъектов МСП в Свердловской области, ориентированных на зарубежные рынки, в прошлом году выросло в 1,5 раза. Плюсы от этого ощущают не только компании, получающие выручку в валюте, но и обычные жители региона, ведь производство товаров по международным стандартам повышает планку качества.

Прямая речь

Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области:

- Ключевой показатель на 2019 год - вывести в экспортеры не менее 90 новых компаний. На сегодня он выполнен наполовину, но создан большой задел. К 2024 году доля продукции МСП в общем объеме несырьевого экспорта должна вырасти с сегодняшних 8,6 до 10 процентов. Увеличение финансирования бизнеса, ориентированного на зарубежные рынки, в том числе 65 миллионов рублей, полученных из федерального бюджета, позволило существенно расширить спектр госуслуг.

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