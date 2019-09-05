Россия поднялась на 4 строчки в мировом рейтинге конкурентоспособности туризма, заняв 39-е место в перечне 140 стран.

Рейтинг раз в два года составляет Всемирный экономический форум в Давосе (WEF), используя 14 индикаторов. Оценивается не только собственно туристская и транспортная инфраструктура, природные и культурные ресурсы, привлекательность, но и уровень развития медицины и гигиены, безопасность, человеческие ресурсы, рынок труда, даже бизнес-климат. Лидеры рейтинга - Испания и США.

Россия теперь даже обходит такие общепризнанные туристические страны, как Турция, Индонезия, Кипр, Израиль, Доминиканская Республика.

Но эксперты WEF не оценивали число реально приехавших интуристов, а по этому показателю до некоторых из этих стран нам можно было бы еще расти. В 2018 году даже с учетом чемпионата мира по футболу в Россию, по данным Росстата, приехало 24,5 миллиона зарубежных гостей. В 2017 году их было 24,4 миллиона. В прошлом году на Кипр и в Израиль приехало рекордное количество интуристов - примерно по 4 миллиона человек. Конечно, это в разы меньше, чем в Россию. Но сравним территории, население этих стран с Россией, и станет понятно, что по интенсивности турпотока Россия отстает. Индонезия приняла 15,8 миллиона туристов, что уже сопоставимо с российскими показателями, но ее население больше населения России. Зато Турция, уступая России и по территории, и по населению, приняла туристов почти в два раза больше - 40 миллионов.

Самые сильные позиции у России в сфере здоровья и гигиены, культурных и природных ресурсов, а также в развитии авиатранспортной инфраструктуры и привлекательности цен. Но при этом, например, нас обходит Индонезия по конкурентоспособности цен, а Турция - по развитости туристской инфраструктуры.

"Турция в отличие от нас, конечно, имеет больше возможностей для развития массового пляжного туризма. Привлекательно это направление также полнотой своего туристического продукта", - отмечает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова.

Россия теперь обходит даже такие ­общепризнанные туристические страны, как Турция, Индонезия, Кипр, Израиль и Доминиканская Республика

К тому же турки имеют хороший менеджмент, который развивали десятилетиями, добавляет профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь. Важна также адресная поддержка турецкими властями своих туроператоров и транспортных компаний, а также национальная реклама, указывают эксперты.

Кстати, Россия в целом отстает от других стран по приоритетности, которое занимает развитие сферы туризма и путешествий в деятельности правительства и по реализуемой политике в этой сфере - мы во второй половине списка. Также, согласно WEF, у нас слабые позиции по экологической устойчивости, развитию бизнес-среды, безопасности и особенно по международной открытости - тут Россия почти в конце списка.

Так что нужно больше внимания уделить поддержке отрасли, развитию инфраструктуры и продвижению. А еще нам нужно тренировать доброжелательность к клиенту. "Сервис - это послевкусие, то, что остается в памяти. Турист будет вспоминать не то, что он получил, а то, как он это получил", - отмечает Дехтярь.

Впрочем, нашествие туристов тоже не всегда благо. "Есть международные параметры туристической нагрузки на ресурсы. Мы пока еще эти предельные нагрузки не начали считать, так как важна проблема наполняемости объектов туринфраструктуры. Однако по отдельным точечным направлениям этот вопрос у нас тоже скоро возникнет", - говорит Джанджугазова.

Но лучше идти не через ограничения и запреты, а через формирование комфортной "умной" среды, считают эксперты. Для этого стоит создавать точки притяжения по всей стране, а не только в отдельных центрах. К тому же в крупных центрах, таких как Москва, уже нужно учитывать число людей на квадратный метр уличного пространства при планировании развития города, отмечает Дехтярь.