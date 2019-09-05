Россиян, тратящих деньги на благотворительность, не становится больше, но те, кто вовлечен в эту деятельность, все чаще делают более щедрые пожертвования. Почти половина благотворителей - податели милостыни, то есть делают пожертвования спонтанно, а значит, могут стать жертвой мошенников.

Согласно исследованию, проведенного компанией MARC по заказу платежной системы "Мир" к Международному дню благотворительности, активнее всего пожертвования делают люди в возрасте от 25 до 34 лет, с доходом от 40 тысяч рублей, руководители среднего звена и специалисты с высшим образованием, жители Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. Доля тех, кто в принципе вовлечен в благотворительность, из года в год остается на уровне около 17%.

Из этого числа пожертвования в размере от 100 до 1000 рублей, делают 36% (как и в прошлом году), а доля тех, кто жертвует более крупные суммы (от 1000 до 5000 рублей), за год выросла с 18% до 25%.

Вместе с тем аналитика транзакций по банковским картам говорит, что в 2019 году жители России в среднем тратили на благотворительность 977 рублей - этот показатель продолжает уменьшаться, в 2018 году он составлял 1003 рубля, а в 2017-м - 1310 рублей. В ПС "Мир" объясняют это ростом количества пожертвований, совершаемых с помощью банковских карт.

"Большинство россиян оказывают помощь ситуативно: подают милостыню (45%), участвуют в сборе средств для людей, нуждающихся в лечении, операции, и т.п. (33%), жертвуют одежду или игрушки в детские дома или дома престарелых (32%)", - рассказывает начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики ПС "Мир" Ирина Лобанова.