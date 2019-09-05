Мужская сборная России на чемпионате мира в Китае в пятницу проведет свой первый из двух матчей на втором этапе, где участники оспаривают 1-16-е места и олимпийские путевки. Соперник - команда Польши.

Форвард Андрей Воронцевич в матчах первого этапа был одной из самых заметных фигур в составе сборной России. Фото: REUTERS

Стартовый групповой раунд ЧМ завершился вчера. Вот его основные итоги. Сенсационно досрочно завершили борьбу за награды хозяин соревнований Китай и Турция, ранее едва не победившая полностью сформированную из игроков НБА сборную США. И в то же время продолжают сражаться за места на пьедестале почета такие "темные лошадки", как Чехия и Доминиканская Республика.

На этапе за 1-16-ю позиции образованы четыре новых квартета, все результаты матчей первой стадии пошли в зачет.

Состав групп с указанием багажа побед: I (Фошань) - Аргентина (3), Польша (3), Россия (2), Венесуэла (2); J (Ухань) - Сербия (3), Испания (3), Италия (2), Пуэрто-Рико (2); К (Шэньчжэнь) - США (3), Бразилия (3), Чехия (2), Греция (2); L (Нанкин) - Франция (3), Австралия (3), Доминиканская Республика (2), Литва (2).

6-9 сентября эти команды проведут по паре матчей с соперниками, выступавшими на первом этапе в смежных квартетах. По две лучших сборных от каждой группы выйдут в четвертьфинал.

В четверг сенсацию преподнесли чехи, обыгравшие в ключевом матче Турцию с разницей в 15 очков - 91:76

Россияне последний раз встречались с Польшей на Евро-2015 и потерпели поражение с разницей в три очка - 79:82. А с Венесуэлой подопечные главного тренера Сергея Базаревича сыграли совсем недавно, в рамках товарищеского турнира при подготовке непосредственно к чемпионату мира. Чуть меньше месяца назад в итальянской Вероне наши баскетболисты уверенно победили южноамериканцев - 69:54.

Так что сейчас шансы России на выход в четвертьфинал ЧМ очень велики. Оба соперника - явно по силам. При этом нежелательно, чтобы Аргентина проигрывала Польше и Венесуэле. Иначе есть опасность возникновения "тройной закрутки" с неясным исходом.

Где будем смотреть

6 сентября, пятница, "Матч ТВ". 11.00. Россия - Польша. Прямая трансляция.

8 сентября, воскресенье, "Матч ТВ" . 11.00. Россия - Венесуэла . Прямая трансляция.