В пятницу вечером на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго российская футбольная сборная проведет один из самых важных матчей отборочного турнира Евро-2020. Команда Станислава Черчесова встретится с прямыми конкурентами и соседями в рейтинге ФИФА шотландцами.

Еще по итогам жеребьевки расклад сил в нашей группе был предельно понятен. Бронзовые призеры чемпионата мира бельгийцы безоговорочно были признаны главными фаворитами. И пока "красные дьяволы" этот статус полностью оправдывают, выиграв все четыре стартовых матча. Трудно представить, что они уступят первое место. Что же касается второй путевки на Евро, то на нее прежде всего претендуют россияне. А помешать им могут как раз шотландцы.

В самом начале отборочного турнира ребята с Британских островов шокировали своих болельщиков бездарным выступлением в столице Казахстана, где они проиграли 0:3. Этот матч стоил работы главному тренеру шотландцев Алексу Маклишу. В апреле его уволили и назначили на его место Стива Кларка. Но потеря очков серьезно изменила расклад сил в группе - накануне матча с Россией у Шотландии на три балла меньше. Это означает, что ничья их не устроит категорически - впереди ведь выезд в Москву, где команда Черчесова примет конкурентов на переполненных "Лужниках". Так что для британской сборной сегодняшний матч точно судьбоносный - в случае неудачи о поездке на Евро им можно забыть.

Сборная России готовилась к поездке в Глазго на базе в Новогорске. Как это принято у Черчесова, занимались каждый день. А уже в среду вечером вылетели в Шотландию. Предыгровые тренировки по традиции, заведенной еще на чемпионате мира, наша команда проводит в первой половине дня. После чего тренерский штаб окончательно определяется с составом на матч и проводит последний инструктаж.

Кадровый вопрос, к слову, на этот раз стоит не слишком остро. Непредвиденная потеря лишь одна - из-за травмы этот сбор пропускает Алексей Миранчук. За полузащитника "Локомотива" обидно - он сейчас в отличной форме и мог сделать серьезную заявку, чтобы играть более заметную роль и в сборной. Но и без Алексея выбор среди атакующих полузащитников у Черчесова богатый. Особенно с учетом возвращения в команду хавбека "Валенсии" Дениса Черышева, пропускавшего летние матчи из-за травмы.

Проиграв на старте отборочного цикла Казахстану, шотландцы сильно осложнили себе жизнь. И теперь нашу сборную вполне устроит ничья в Глазго

Забавно, что сборные России и Шотландии - соседи в рейтинге ФИФА. Команда Черчесова делит 46-47-е места с Австралией, а ее будущий соперник занимает 48-ю позицию. При этом по статусу россияне однозначно куда выше. Они едут в Глазго в ранге четвертьфиналиста чемпионата мира, тогда как сборная Шотландии в последний раз участвовала в крупном турнире еще в прошлом веке на ЧМ-98 во Франции. Да и там, прямо скажем, не блеснула, лишь раз сыграв вничью. Так что неудивительно, что букмекеры считают фаворитами предстоящего матча гостей. Вероятность победы россиян, по их мнению, выше - 1 к 2,7 против 1 к 2,8.

Разумеется, на такие прогнозы влияет не столько история, сколько текущее положение дел. А оно таково, что шотландский футбол переживает не лучшие времена. Если даже десяток лет назад местные гранды "Селтик" и "Глазго Рейнджерс" серьезно котировались в Европе, то сейчас они вполне могут проиграть даже командам из Люксембурга или Румынии. Уровень шотландской лиги падает на глазах, и лишь восемь человек из нынешнего состава сборной играют дома.

По именам сборная Шотландии дрожи в коленках у российских футболистов точно не вызовет - в ней выделяется только защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон, которому доверена капитанская повязка. Остальные - сплошь крепкие середняки, трудяги и бойцы. Понятно, что дарить очки, да еще и при поддержке трибун, они не будут. Но играть с таким соперником можно и нужно. Тем более что стиль, проповедуемый шотландской сборной, предельно ясен: фланговые проходы, навесы, силовая борьба. Наверняка Станислав Черчесов и его ассистент Мирослав Ромащенко досконально объяснят нашим футболистам, как этому противостоять. Мы же накануне матча пообщались с человеком, который не понаслышке знает, каково это - играть в Глазго. Речь о бывшем хавбеке "Сельты" и "Спартака" Александре Мостовом, выходившем на поле в товарищеской встрече Шотландии с СССР на стадионе "Айброкс" в 1991 году.

Что запомнилось тогда? Может, атмосфера на трибунах?

Александр Мостовой: Да, обстановка была непростая. Меня больше всего впечатлили болельщики. Они постоянно гудели, кричали. У них там сумасшедшие фанаты. В какой-то момент я подумал, что они вообще могут на поле выбежать (смеется). Тогда все это было удивительно. Это сейчас во время матча может произойти что угодно, а в то время такие вещи были в диковинку.

Нет ощущения, что именно болельщики - главный козырь шотландской сборной?

Александр Мостовой: Не главный, а единственный. Я смотрел их матч с Казахстаном. Кто-нибудь может сказать, что это было? Полное отсутствие идей в атаке, в середине поля. У шотландцев всегда были проблемы с техникой. За последние лет 15-20 я помню только одного их игрока, который мог что-то придумать, - это Макаллистер из "Ливерпуля". И все. Плюс у них еще и поменялся тренер по ходу отборочного цикла. В общем, проблем у соперника хватает.

По всему выходит, что мы - явные фавориты встречи?

Александр Мостовой: Шансов у нас больше. У них нет состава, достойных замен. Мы вот кричим иногда, что у нас нет футболистов. А что им тогда говорить? Вся Шотландия - это как Московская область (смеется). Здесь мы можем только сами себе проиграть.

Это хорошо, что в Глазго нашу сборную в принципе устраивает и ничья?

Александр Мостовой: Это неважно. Никто не выходит на поле с мыслями о ничьей. Тем более против такой команды. Самое главное - не пропустить первыми. В таком случае трибуны еще больше станут давить на нас. Если же мы откроем счет, шотландцам придется что-то придумывать в атаке. А с этим у них не очень.

Что скажете о состоянии нашей сборной?

Александр Мостовой: Самое главное - у лидеров есть игровая практика. Я имею в виду Дзюбу, Головина, Джикию, Марио Фернандеса. Все у нас будет нормально. Сейчас такой отбор, плюс еще Лига наций, что на чемпионат Европы может пробиться любой. Наверное, даже у Сан-Марино есть определенные шансы (смеется). Я, конечно, утрирую, но проблем с выходом в финальную часть у нас возникнуть не должно.

Где будем смотреть

6 сентября, пятница, Первый канал

21.35 Сборная Шотландии - сборная России. Прямая трансляция.