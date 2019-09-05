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05.09.2019 15:54
Рубрика: В мире

Штат Мичиган первым в США запретил ароматизированные вейпы

Текст: Игорь Дунаевский

Штат Мичиган стал первым в Соединенных Штатах, где будет запрещено продавать популярные среди молодежи ароматизированные вейпы и электронные сигареты. Губернатор этого региона Гретхен Уитмер в интервью газете The Washington Post рассказала, что таким образом власти стремятся защитить здоровье молодых людей от потенциально опасных последствий вейпинга.

Фото: REUTERS
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Запрет, который вступит в силу в ближайший месяц, распространяется на продажи в розничных сетях и онлайн. Он будет действовать 6 месяцев и предусматривает возможность продления, пока законодатели штата разрабатывают более долгосрочные документы. Речь идет именно о продуктах с ментоловыми, мятными, фруктовыми и другими сладкими ароматами, в то время как табачные картриджи по-прежнему будут доступны на прилавках. Уитмер аргументировала, что табачные компании используют сладкие запахи для подсаживания подростков на никотин, из-за чего те с большей вероятностью станут курильщиками обычных сигарет в будущем.

В последние недели в США обострилась дискуссия об электронных сигаретах. Министерство здравоохранения штата Мичиган объявило их угрозой здоровью общества. В конце августа NBC News сообщил о госпитализации около 300 человек в 22 разных штатах с тяжелыми поражениями легких, которые, предположительно, связаны с многолетним курением электронных устройств пострадавшими. Один пациент в штате Иллинойс в августе скончался, что, вероятно, стало первой зарегистрированной смертью из-за вейпинга.

В репортаже отмечалось, что пока медики мало знакомы со спецификой поражений, которые вызваны именно электронными сигаретами, поэтому федеральные власти спешно пытаются наладить каналы для обмена и систематизации таких данных, а также ведут расследование обстоятельств возникновения заболеваний у указанных пациентов.

Ранее власти калифорнийского Сан-Франциско, а затем и несколько его пригородов объявили запрет со следующего года на продажи любых вейпов и электронных сигарет, но на уровне целого штата такая мера применена впервые. Тем не менее, аналитики предрекают, что Мичиган - лишь первая ласточка, а вскоре этому примеру последуют и другие.

Фото: Александр Лосминский
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Впрочем, вейповое лобби капитулировать без боя не собирается, позиционируя такую продукцию как "снижающую вред" от никотиновой зависимости. Глава Американской ассоциации вейпинга Грег Конли раскритиковал власти Мичигана, заявив, что из-за их решения десятки тысяч бывших курильщиков вернутся к сигаретам, а несколько сотен небольших торговых точек будут вынуждены закрыться. Крупная компания-производитель вейп-оборудования Juul после решения властей Сан-Франциско, где кстати расположена ее штаб-квартира, израсходовала более 4 миллионов долларов на агитацию и услуги юристов с тем, чтобы отменить запрет. Сторонники вейпинга настаивают, что он в любом случае лучше обычных сигарет, из-за которых в США ежегодно умирают до полумиллиона человек.

Вейпы стали стремительно набирать популярность в Америке примерно десять лет назад, но солидной базы исследований об их долгосрочном влиянии на здоровье пока нет. А Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, в епархию которого с 2016 года входят электронные сигареты, год за годом откладывает детальное исследование рынка таких устройств, на основании которого можно было бы ввести меры его регулирования.

В мире США
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