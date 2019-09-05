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Экономика
05.09.2019 14:07
Текст: Елена Березина
Видео: Петр Суздальцев, Антон Усанов

Система аукционов выведет лесную отрасль из тени

На ВЭФ Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) презентовал цифровой сервис управления лесными ресурсами.

Благодаря сервису сроки предоставления прав на лесной участок существенно сократятся, а вклад лесной отрасли в ВВП России и налоговые поступления в бюджет могут удвоиться. Об этом рассказал "РГ" глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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"Экономика русского леса вырастет кратно, - заявил он. - То, что мы сейчас наблюдаем, это катастрофа, мы не знаем, где у нас растет лет, сколько его, какой породы и возраста деревья. Расхождения в разных информационных системах про наш лес это плюс-минус территория Казахстана - 257 миллионов гектаров".

Сервис полностью заменяет глазомерный метод оценки леса и ручной метод ввода информации на спутниковую съемку и компьютерный анализ данных.

"Грубо говоря, не лесник, а спутник. И вводя такую тотальную цифровизацию леса, мы минимизируем человеческий фактор, субъективные решения чиновников от выделении участков. И дальше внедряем систему аукционов. Это позволит сделать отечественную лесную отрасль из одной из самых отсталых в мире по технологическому устройству, и поэтому самых неэффективных, где преобладает объем черного рынка, в прозрачную и доходную для государства", - уверен Чекунков.