Система аукционов выведет лесную отрасль из тени

На ВЭФ Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) презентовал цифровой сервис управления лесными ресурсами.

Благодаря сервису сроки предоставления прав на лесной участок существенно сократятся, а вклад лесной отрасли в ВВП России и налоговые поступления в бюджет могут удвоиться. Об этом рассказал "РГ" глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

"Экономика русского леса вырастет кратно, - заявил он. - То, что мы сейчас наблюдаем, это катастрофа, мы не знаем, где у нас растет лет, сколько его, какой породы и возраста деревья. Расхождения в разных информационных системах про наш лес это плюс-минус территория Казахстана - 257 миллионов гектаров".

Сервис полностью заменяет глазомерный метод оценки леса и ручной метод ввода информации на спутниковую съемку и компьютерный анализ данных.

"Грубо говоря, не лесник, а спутник. И вводя такую тотальную цифровизацию леса, мы минимизируем человеческий фактор, субъективные решения чиновников от выделении участков. И дальше внедряем систему аукционов. Это позволит сделать отечественную лесную отрасль из одной из самых отсталых в мире по технологическому устройству, и поэтому самых неэффективных, где преобладает объем черного рынка, в прозрачную и доходную для государства", - уверен Чекунков.