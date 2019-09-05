Скворцова: Введение четырехдневной рабочей недели нуждается в обсуждении

В будущем не исключено введение четырехдневной рабочей недели в России, однако эту идею нужно всесторонне обсудить. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на площадке Восточного экономического форума.

"Не буду упреждать события, надо проанализировать, - отметила глава Минздрава. - Причем для разных групп населения, как это может сказаться - и по возрасту, и по полу, и соответственно в зависимости от профессии человека".

По мнению министра, если люди ведут здоровый образ жизни и им есть, чем занять свой досуг, есть близкие люди, о которых нужно заботиться, то введение четырехдневной рабочей недели стало бы плюсом. При этом Скворцова отметила, что пока что поручений проанализировать этот вопрос в Минздрав не поступало. "Этот вопрос нужно проанализировать относительно разных групп населения", - заключила глава ведомства.

Ранее, комментируя возможное сокращение трудовой недели, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заметил, что нововведение может не устроить самих россиян, так как на данном этапе возможность заработка для них важнее.

"В нынешней ситуации, когда реальные располагаемые доходы россиян не растут уже шесть лет, для людей ценность заработка, к сожалению, выше, чем ценность свободного времени", - пояснил он.

Напомним, что впервые о введении в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта в начале июня заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отметив, что это реально, но "не сию секунду". "Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", - подчеркнул тогда глава кабмина.