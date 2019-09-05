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05.09.2019 11:18
Рубрика: Спорт

СМИ раскрыли размер премиальных игроков РПЛ

Текст: Максим Домчев

Издание "Бизнес Online" раскрыло размер премиальных, которые получают футболисты РПЛ за победу в каждом матче. При этом издание отмечает, что далеко не во всех клубах существует подобная практика. Ряд клубов в нынешнем сезоне заплатит игрокам премии только по итогам сезона.

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Как пишет издание, с нынешнего сезона в "Спартаке" футболисты могут рассчитывать на прибавку к зарплате, только если попадут в тройку призеров в РПЛ. Аналогичная ситуация в ЦСКА и "Краснодаре", где футболисты получат 1,5 млн рублей за попадание в Лигу чемпионов. "Динамо" готово доплатить игрокам за попадание в еврокубки около половины годовой зарплаты.

Издание утверждает, что наиболее щедрые премиальные в "Зените" - 9 тыс. евро за победу и 4,5 тыс. евро в случае, если игрок просто попал в заявку на матч и не вышел на поле. При этом победа над принципиальными соперниками увеличивает премию вдвое.

Полмиллиона рублей полагается за победу каждому игроку "Ростова", по 450 тыс. рублей платит более чем скромный "Оренбург", который по размеру премиальных опережает "Локомотив" (350 тыс. рублей). Наравне с участниками Лиги чемпионов получают и футболисты "Сочи". По 300 тыс. рублей за победу платят своим футболистам "Арсенал", "Крылья Советов", "Урал", "Уфа" и "Тамбов". В "Ахмате" иной подход - там победа дома оценена в 150 тыс. рублей, а в гостях - на 100 тыс. рублей больше.

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